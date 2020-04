Kétmillió eurós alapot hoz létre a Vodafone Csoport

Az új Vodafone Alap kifejezetten a saját piacain, a legkiszolgáltatottabbak számára hatalmas segítséget nyújtó helyi jótékonysági szervezeteket támogatja.

Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnöke így fogalmazott: „Eszközadományokkal a koronavírust megelőzően is több alapítványt támogattunk, többek között laptopok, SIM kártyák, Mobil Wifik és tabletek biztosításával. A jelenlegi veszélyhelyzetben úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szervezeteknek most minden korábbinál nagyobb segítségre van szükségük. Emiatt nagy öröm számunkra, hogy útjára indíthatjuk ezt a kezdeményezést, a Vodafone Csoport és a Vodafone Csoport Alapítvány pénzügyi támogatásával. Bízom benne, hogy sikerül előteremtenünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára azt a plusz finanszírozást, amelyre most különösen nagy szükségük van.”

A finanszírozási kampány 2020. áprilisában indul és június végéig fog tartani. A Vodafone Magyarország Alapítvány a munkatársak felajánlásait és az így megduplázott összeget a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak fogja felajánlani.