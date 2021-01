A techóriás péntek éjjel végleg megszüntette a leköszönő amerikai elnök fiókját. Az indoklás szerint ez „a további erőszakra való uszítás veszélye miatt” történt.

A @realDonaldTrump-ot szerdán, a Capitolium ostroma után egyszer már elérhetetlenné tették – emlékeztet cikkében a V4NA hírügynökség.

Az amerikai elnök elveszítette legfontosabb kommunikációs csatornáját: kikapcsolták Twitter-fiókját. A mikroblog pénteken azt közölte, hogy megvizsgálta Donald Trump fiókjának legújabb frissítéseit, valamint szerdai üzeneteit, és arra jutott, hogy azok közül több – "megalapozatlan vádaskodásokkal" – "nagy valószínűséggel" erőszakra buzdította híveit.

A leköszönő elnök a szerdai washingtoni erőszakos események idején videoüzenetet tett közzé a Twitteren, amelyben felszólította híveit, hogy vonuljanak vissza, egyúttal „nagyon különleges" embereknek nevezte őket.

Trump felháborodottan reagált fiókja felfüggesztésére. Úgy fogalmazott:

Bejelentette, hogy több más közösségi platformmal folytat tárgyalásokat, de saját felület indítását is fontolgatja.

Twitter may ban me for this but I willingly accept that fate: Your decision to permanently ban President Trump is a serious mistake. The Ayatollah can tweet, but Trump can’t. Says a lot about the people who run Twitter.

Trump környezetéből többen kritikát fogalmaztak meg fiókja letiltása miatt. Lindsey Graham republikánus szenátor a Twitteren írta:

Trump fia, Donald Trump Jr. azt írta:

Free Speech Is Under Attack! Censorship is happening like NEVER before! Don’t let them silence us. Sign up at https://t.co/835Eak6Ghi to stay connected!

If I get thrown off my social platforms I’ll let you know my thoughts and where I end up. pic.twitter.com/bO7wbfWWVr