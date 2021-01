A fehér emberek démonizálása az őseik állítólagos bűnei miatt valójában egy trükk arra, hogy az egész nyugati civilizációt, a kereszténységet és még az Egyesült Államok alkotmányát is démonizálják. Erről Alex Newman konzervatív újságíró beszélt annak kapcsán, hogy egy kaliforniai városban rasszistának bélyegeztek egy transzparenst, melyre az volt írva, hogy a ″fehér életek számítanak″.

A "Fehér Életek Számítanak" - ezzel a szlogennel raktak ki egy transzparenst a hétvégén a kaliforniai Union City-ben. Nem sokáig volt azonban látható, mert a város vezetői hamar eltávolíttatták, és a vandalizmus aljas tettének nevezték azt, hogy valaki kitette - számolt be róla a V4NA Hírügynökség.

A városvezetés a feliratot rasszistának bélyegezte, és elmondásuk szerint elborzadtak tőle. A városvezetők azt is elmondták, hogy különösen figyelni fognak arra, hogy a jövőben ne történjen ilyen rasszista incidens a közösség életében.







Someone Put Up A "White Lives Matter" Sign In CA And The City Slammed It As "Racist" And Said They're "Disgusted By This Despicable Act Of Vandalism" https://t.co/fpbhGmoaOy

Az Anti-Defamation League nevű szervezet szerint a "Fehér Életek Számítanak" jelige azért is problémás, mert a "Fekete Életek Számítanak" ("Black Lives Matter") volt előbb. A fehér felsőbbrendűséget hirdetők pedig csak ezt próbálják meg a saját képükre faragni.



Az incidenssel kapcsolatban a V4NA-nak Alex Newman újságíró, a Liberty Sentinel Media vezetője mondta el a véleményét. Szerinte az Egyesült Államokban jelenleg meghúzódó hatalmas ellentét mindig megtalálható volt a világban, csak más csoportok között.



A keresztény-ellenes totalitáriusok azt mindig is tudták, hogy ahhoz, hogy meghódítsák a népet, meg kell osztani az embereket. Ez figyelhető meg például a burzsoázia és a proletariátus közötti megosztottságban, vagy éppen a fekete és fehér emberek közötti különbségek hangsúlyozásában. Az újságíró rámutatott, hogy erre a taktikára egy már klisévé vált mondás is utal: oszd meg és uralkodj!





