A Games for Business csapata különböző témákban jártas szakértőket kért fel arra, hogy osszák meg tapasztalataikat és nézeteiket a jelenleg kialakuló trendek kapcsán, és számoljanak be arról, hogy mik a kilátások a következő hónapokat vagy akár éveket tekintve saját országukban.

A koronavírus által generált krízishelyzet hatására a tréning iparnak korábban nem tapasztalt kihívásokkal kell szembenéznie. A szervezetek szükségletei és a velük szemben állított kihívások hirtelen világszerte megváltoztak.

Monica Cornetti, a Sententia Gamification alapítója és ügyvezető igazgatója (Austin, Texas, USA)

Hogyan foglalnád össze a járványhelyzet által generált változásokat, amelyek a tréning iparágat és a vállalati tréningeket közvetlenül érintik országodban?

A nap mint nap közös térben dolgozó kollégák munkájának átszervezése otthoni munkavégzésre rá fog világítani azokra a szervezeti folyamatokra, amelyek már eleve hibásan működtek. Mivel nagy a félelem, és alapvetően nem szeretjük a változást, könnyen abba a hibába esnek a szervezetek, hogy a távmunkát és a távoktatást okolják a bekövetkezett hibákért. Igen, az emberek azelőtt is panaszkodtak, és azt vallották, hogy boldogtalanok, ugyanakkor senki sem lassított le kicsit, hogy megvizsgálhassa a már létező folyamatokat és azt, hogy mit tehetnénk azok javítása érdekében. Itt az ideje annak, hogy feltegyük a nehéz kérdéseket.

Ha elsőre nem is érezzük, hogy szeretnénk a változást, a jó hír az, hogy amikor ellentmondásokba ütközünk a folyamatok javítása során, az valószínűleg azt jelenti, hogy igenis szükség van a változtatásra. Átállni egy 50 éve változatlan, berögzült módszerekkel dolgozó hozzáállásról a folyamatfejlesztő szemléletmódra, kihívásokkal teli. Főleg abban az esetben, amikor maguk a vezetők sem képesek a jól megszokottól elrugaszkodni.

Milyen trendbéli változásokra számítasz, amelyek hatással lesznek a tréning iparágra az egészségügyi krízis végével is?

Jelenleg nagyszerű lehetőségünk van arra, hogy a technológiai újításokat felhasználva felszámoljuk a nehézkes folyamatokat, és kialakítsunk egy sokkal inkább emberközpontú megközelítést a vállalati tréningek és a szakmai fejlesztés tekintetében. Ahelyett, hogy a krízis előtt soha nem tapasztalt azonnali változásokba kezdünk, legyünk nyitottak arra, hogy megvizsgáljuk mit is kell másképpen csinálnunk. A mindenre alkalmas, oktató által vezérelt tréningek helyett, alkalmazhatunk különböző, személyre szabható tréning modelleket. Itt az idő, hogy kapcsolatba lépjünk embertársainkkal. Segítsük át egymást a nehéz időszakon!

Mario Morelli, az Excellence Education ügyvezető igazgatója (Milánó, Olaszország)

Hogyan foglalnád össze a járványhelyzet által generált változásokat, amelyek a tréning iparágat és a vállalati tréningeket közvetlenül érintik országodban?

Úgy gondolom, hogy a koronavírus hatására létrejött kormányzati korlátozások alaposan megváltoztatták személyes és munkánkhoz kapcsolódó szokásainkat egyaránt. Ennek ellenére, nem minden következménye negatív a jelenlegi helyzetnek: az olasz vállalatok, különösen a bankok és a biztosítók eddig soha nem látott energiákkal keresik a digitális megoldásokat. A cégek folyamatosan kutatják fel az innovatív, rugalmas és dinamikus megoldásokat, amelyek megfelelnek a dolgozók igényeinek a karantén idején. A kollégáknak gondoskodniuk kell a gyerekekről, miközben az iskolák zárva vannak, élelmiszert kell vásárolniuk stb. Lényegében nem egy egyszerű, egyoldalú e-learning eszközre van szükségünk, hanem egy olyan megoldásra, ami nagymértékben személyre szabható. Tehát a járvány számos új lehetőséget kínál a technológia számára, amely nagyban érinti az oktatás világát. Mindez lehetőséget ad arra, hogy a tartalmak szimpla elosztása helyett, személyre szabott megoldásokat nyújtsunk a tanulók számára.

Milyen trendbéli változásokra számítasz, amelyek hatással lesznek a tréning iparágra az egészségügyi krízis végével is?

Úgy gondolom, hogy a nagymértékű változások olyan krízishelyzetek által vállnak valóra, mint amilyen a jelenlegi is. Ezért remélem, hogy mire minden rendeződik, az oktatás világa jelentős fejlődésen megy keresztül és új megoldások jönnek létre, amelyeket alkalmazni tudunk a tradicionális tréningekkel kombinálva.

Jaxton Cheah, a People Psyence Futuring Psyentist-je (Kuala Lumpur, Malajzia)

Hogyan foglalnád össze a járványhelyzet által generált változásokat, amelyek a tréning iparágat és a vállalati tréningeket közvetlenül érintik országodban?

A hirtelen változás hatására a vállalati tréning szakértők kétségbeesetten keresik a megoldást, amellyel fejleszteni tudják munkavállalóik képességeit és tudását a jelenlegi helyzetben. Számos nagyvállalattal dolgozunk együtt egy új stratégia kialakításában, ami magába foglalja a dolgozók jóllétével és oktatásával kapcsolatos teendőket is.

Milyen trendbéli változásokra számítasz, amelyek hatással lesznek a tréning iparágra az egészségügyi krízis végével is?

David Vokoun, a biz:Consult ügyvezető igazgatója (Bécs, Ausztria)

Hogyan foglalnád össze a járványhelyzet által generált változásokat, amelyek a tréning iparágat és a vállalati tréningeket közvetlenül érintik országodban?

A tréningekkel kapcsolatos trendek teljes elmozdulását figyelhetjük meg az online lebonyolítható képzések irányába. Azok a tréningcégek, amelyek képesek voltak tartalmaik gyors és hatékony transzformálására, előnyben vannak. Sajnos egyes tartalmak esetében, nem lehetséges a digitalizáció, emiatt a vállalatok és a tanulók kihívásokkal szembesülnek. Mindez egy úgynevezett „várjuk ki a végét” hozzáálláshoz vezet. A tréningcégeket nyomás alá helyezi a számtalan funkció biztosítása, hiszen a piac sokkal inkább az általánosítást, mintsem a specifikációt igényli jelen pillanatban.

Milyen trendbéli változásokra számítasz, amelyek hatással lesznek a tréning iparágra az egészségügyi krízis végével is?

Fazekas László, a Games for Business értékesítési és marketing vezetője (Pécs, Magyarország)

Hogyan foglalnád össze a járványhelyzet által generált változásokat, amelyek a tréning iparágat és a vállalati tréningeket közvetlenül érintik országodban?

A jelenlegi helyzetet bizonyos szinten a kettősség jellemzi. Ez meglátásom szerint leginkább annak köszönhető, hogy kinél milyen állapotot generált a jelenlegi helyzet. Egyrészt vannak, akiknél nagyon felgyorsította a digitális megoldások implementálását a tréningekben. Ez tapasztalataink alapján azért van, mert könnyebben tudtak reagálni a helyzetre és szükségük van digitális képzési megoldásokra. Másrészt vannak, akiknél olyan helyzetet generált a járvány, hogy alapvető üzleti létük is veszélyben van, vagy sok esetben korlátozott. Ebben az esetben érthetően nem a tréningek szerepelnek a prioritási listájuk tetején. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem gondolkodnak benne, csak nem most.

Milyen trendbéli változásokra számítasz, amelyek hatással lesznek a tréning iparágra az egészségügyi krízis végével is?

Lehet, hogy ezzel most sokkolni fogom az olvasókat, de én valahogy nem hiszek abban, hogy ez a jelenlegi egészségügyi válság, amit a koronavírus okozott, pár hónap alatt elmúlik. Meggyőződésem (és nagyon sok szakértő is már ezt mondja), hogy ennek a jelenlegi helyzetnek a kifutása akár 1-2 évet is felölelhet és az elkövetkező idő csiki-csukival fog telni. A változó pedig leginkább a munkánk helyszíne lesz. Irodában, otthon, irodában, otthon. Személyesen, digitálisan, személyesen, digitálisan. És hosszú távon sem valószínű, hogy ugyanolyanok lesznek már a mindennapjaink, mint előtte.

A training cégeknek és az ügyféloldalnak is fel kell készülnie rá, hogy olyan vállalati képzési megoldásokat alakítsanak ki, amelyek kellőképpen rugalmasan és hatékonyan le tudnak kezelni ilyen szituációkat. A megoldást én abban látom, hogy a digitális és a klasszikus (nevezhetjük offline-nak is) képzési formák együtt kell, hogy tudjanak élni. A klasszikus képzések nem helyettesíthetőek minden esetben digitális megoldásokkal. Viszont a digitális képzési megoldások olyan pluszt tudnak nyújtani (egyes esetekben akár helyettesíthetik is), amik egyértelműen hatékonyabbá és élménytelibbé tehetik a tréningeket.