Mire elég ezer forint?

A vírus terjedése miatt sokan, az élet egyre több területén keresnek, illetve fedeznek fel internetes megoldásokat. A járványhelyzettel összefüggő rendkívüli feladatainak támogatására az Ökumenikus Segélyszervezet is az online adományozás egyszerű, gyors és biztonságos formáját javasolja mindenkinek.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: „A folyamat egyszerűségét jól példázza egy 86 éves adományozónk esete, aki telefonon jelezte, hogy korábban mindig sárga csekken fizette be támogatását, de a járványhelyzet miatt most teljesen egyedül adományozott a www.segelyszervezet.hu/koronavirus oldalon. A kisebb összegek is nagy segítséget jelentenek, ezer forintból például egy átmeneti otthonunkban élő gyermek napi ellátását tudjuk biztosítani." A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: Rászorulók ezrei számítanak most a Segélyszervezetre. A beérkező adományokat intézményeiken keresztül használják föl az átmeneti otthonaikban élő családok támogatására, akiknek nincs máshol „otthonmaradni", ezért szigorú ki- és bejárási tilalom mellett a következő hónapokban a Segélyszervezetnek kell biztosítania teljes ellátásukat, és a gyerekek digitális oktatásban való részvételét. Segítik az intézményeik látókörében élő hátrányos helyzetű családokat, akiket eleve nehéz helyzetben értek utol a járvány következményei, és még kilátástalanabbá vált küzdelmük a napi megélhetésért. Támogatják a hajléktalanok mindennapi küzdelmeit, akik a Segélyszervezet továbbra is nyitva tartó intézményeiben remélhetnek csak segítséget a járvány elleni védekezésben. „Ha fizikailag most nem is szabad egymás kezét fognunk, ne engedjük el a bajban a rászorulókét!" – hangsúlyozta Gáncs Kristóf.

A www.segelyszervezet.hu/koronavirus oldalon történő adományozáshoz csak egy bankkártya szükséges, s a tetszőleges összeg kiválasztása után egy néhány perces művelettel már el is juttatható a felajánlás.