Nagyszabású segítségnyújtásba kezdenek

A lassan két hónapja tartó pandémia nem csak világszinten, de hazánkban is egyre súlyosabb gazdasági károkat okoz. A helyzetre reagálva fogott össze az ICF és a MagNet Bank. Mindkét szervezet kiemelt feladatának tekinti a most kialakuló, értékalapon működés kultúrájának támogatását, ezért hozták létre azt a pro bono programot, amelynek keretében a coaching nyújtotta fejlesztő módszerekkel ingyenesen támogatják a magyar kkv-kat. Az értékalapon működő MagNet szférába többek között biogazdálkodással, a környezetvédelemmel, a helyi energiatakarékossági együttműködések segítése (HETES) programmal, a kutatás-fejlesztéssel, a munkahelyteremtéssel, az egészségüggyel, a kultúra és oktatással és a szociális ellátással foglakozó vállalkozások tartoznak - írják.

A projektre jelentkezők, a programnak köszönhetően olyan rapid megoldást kaphatnak, az ICF coachai segítségével, amelynek köszönhetően fejleszthetik önmagukat és ezáltal vállalkozásukat, valamint fellendíthetik, újjáéleszthetik üzleti tevékenységüket.

„A MagNet Bank, mélyen elkötelezett a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás mellett, alaptevékenységünk közösségi banki filozófiája magába foglalja a kölcsönösséget, a közös tudásmegosztást, és persze a kapacitások fejlesztését. Úgy gondoljuk, hogy különböző típusú erőforrásaink egymásnak történő felajánlásával hatékonyan tudjuk támogatni és fejleszteni egymást. A járványhelyzet következtében veszélybe kerültek azok a vállalatok is, amelyeknek pozitív környezet és társadalom formáló erejükre szüksége lesz a társadalomnak a "felépüléshez". Fontosnak tartjuk, hogy a MagNet Bankkal közös értékeket képviselő vállalatok át tudják vészelni ezt az időszakot, sőt akár fejlődjenek is” - mondta Erős Barbara, a MagNet Bank területvezetője.

„Az ICF jószolgálati programok a civil szervezeteknek nyújtott leginkább támogatást, azonban a váratlanul kialakult helyzet miatt a kkv-k bajba kerültek, támogatásunkkal pedig megtalálhatják a kiutat a válságból. Az ICF Magyar Tagozata fontosnak tartja, hogy támogatást nyújtson azoknak a kkv-nak, akik értékalapon működnek, most és a jövőben is hatással lesznek a társadalmunkra. Egyéni és csoportos coachinggal tudjuk támogatni a vállalkozásokat a krízishelyzetben, ami egy olyan jövőbeni lehetőségre koncentrál, amit a coach segítségével a vezetők, tulajdonosok közösen keresnek és találnak meg, ezután pedig egy akciótervet állítanak fel, megtervezik hogyan fogják megvalósítani a kitűzött célokat, kitől és milyen segítséget kérnek, kiket vonnak be és meghatározzák pontosan mit szeretnének elérni a jövőben. Számos példa van mögöttünk, ami azt bizonyítja, hogy a coaching módszertana segíteni tud akár kkv, akár multinacionális szervezettel dolgozunk. A kulcs abban van, hogy hajlandók legyünk és akarjunk változtatni azon, ami nem, vagy nem jól működik, a lehetőség minden esetben ott van körülöttünk” – mondta Séra Attila PCC, az ICF Jószolgálati program igazgatója.