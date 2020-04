Nem tétlenkedik a Bátor Tábor

A Bátor Tábor évente több mint háromezer súlyosan, krónikusan beteg gyereknek és családtagjainak szervez élményterápiás programokat, hogy segítse őket a betegséggel való küzdelemben. A koronavírus okozta helyzetben a táborokat és a kórházi programokat nem lehet biztonságosan megtartani. Ezért ha a Bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábort viszik el a Bátrakhoz, és nem csak hozzájuk.

„Felismertük, hogy az a helyzet, amellyel sok táborozónk küzd, vagyis a bezártság, a társas kapcsolatok leépülése, a betegségtől való félelem, az most szinte az egész társadalmat érinti. Ezért gőzerővel építjük a digitális Bátor Tábort. Amellett, hogy a táborozóink otthonaiba elvisszük a gyógyító élményeket, szélesebb körben is elérhetővé tesszük online programjainkat, ezzel is segítve a kialakult nehéz helyzettel való megküzdést” – mondta el Brahmi Lynda, a Bátor Tábor Alapítvány programigazgatója.

Részletek: itt.

Az elmúlt 19 év tapasztalatát ülteti most át az online térbe az Alapítvány. Szakértőik azon dolgoznak, hogy azok az élmények, amelyeket eddig az íjászpályán, a lovardában vagy éppen a magas kötélpályán éltek át a táborozók, most az otthonaik biztonságában legyen elérhető. Módszertanuk, mely szerint kihívásokon keresztül élnek át sikerélményeket a táborozók, bizonyítottan segítik a betegséggel való megküzdést. A Paul Newman által alapított SeriousFun Children’s Network, amelynek a Bátor Tábor is tagja, valamint a Yale Egyetem közös kutatása 2016-ban számszerűsítette is ezeket. Néhány adat a felmérésből: a szülői kérdőívekből kiderült, hogy a táborok után a gyerekek 79 százalékának nőtt az önbizalma, 76 százalékuk szerint gyermekük jobban érdeklődik a társas tevékenységek után, 80 százalékuk szerint gyermekük szívesebben próbál ki új dolgokat - írják.