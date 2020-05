Online tornaórát tartottak az Ökumenikus Segélyszervezet átmeneti otthonaiban

Az Ökumenikus Segélyszervezet a járvány idején is kiemelt hangsúlyt helyez az átmeneti otthonokban élő családok és gyermekek támogatására. Az itt élő gyermekek alapvetően is olyan nehézségekkel küzdenek, mint a hozott pszichés sérülések, a szegénység és a nem megfelelő szocializáció okozta hátrányok. E problémák mellett most jelentős terhet jelentenek a járvány miatti kényszerintézkedések is: az iskolák bezárása, az otthontanulás nehézségei, a bezártság miatti szorongás, illetve feszültség fokozódása. Miközben a segélyszervezet munkatársai mindent megtesznek a kijárási korlátozás miatt adódó problémák megoldásáért, nagy hangsúlyt helyeznek a gyermekek számára lehetőség szerinti rendszeres testmozgás, illetve szabadidős programok szervezésére is az intézmények területén belül - írják.

Az Ökumenikus Segélyszervezet ennek jegyében kérte fel Katus Attila sportaerobik világ- és Európa-bajnokot, hogy tartson online tornaórát, melybe országos hálózatának több intézménye tud egyszerre bekapcsolódni. A segélyszervezetet hosszú évek óta önkéntesként segítő sportoló és életmódtanácsadó azonnal igent mondott, s az egyik délelőtt vidám hangulatú zenés tornaórával lepte meg az orosházi, miskolci és kastélyosdombói intézményekben élő gyermekeket. Az alkalom egyben figyelemfelhívó akció is kívánt lenni azzal az üzenettel, hogy mindenki a lehetőségeihez mérten úgy segít, ahogy tud.