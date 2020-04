Pár nap alatt 110 000 liter MOL Hygit szállított ki MOL Lub

A MOL Lub a Magyarország kormánya mellett működő Operatív Törzzsel együttműködve, a koronavírus kezelésében kiemelt fontossággal bíró állami intézményeknek és önkormányzatoknak, illetve stratégiai vállalatoknak és gyógyszertárakat ellátó nagykereskedelmi cégeknek szállítja ki a terméket. A jövő héten várhatóan megérkeznek az első szállítmányok az ország legnagyobb kórházaiba és a mentőszolgálathoz is.

A termék bevezetésével a koronavírus lelassítása és megfékezése a MOL elsődleges célja. Csak azután kezdődhet meg a tömeges, kereskedelmi elérés, miután a kiemelt intézményeknél megfelelő lesz az ellátás.

„Hatalmas az igény a fertőtlenítőre, és a MOL Lub Magyarországon belül, hazai alapanyaggal biztosítja ezt. A koronavírus járvány lelassítása és megfékezése most a legfontosabb cél, ezért az Operatív Törzzsel együttműködve a járvány elleni küzdelemben fontos szerepet játszó intézményeknek szállítjuk első körben a terméket. Ezután kezdődik meg a kereskedelmi célú kiszállítás is" – mondta Vida Szabolcs, a MOL Lub ügyvezető igazgatója.

A két új termék receptúrája a WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a MOL Lub, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket.