Rendhagyó módon segíti partnereit egy kozmetikai márka

A fitokozmetikumokat gyártó és forgalmazó Vagheggi Kft. partnerei kozmetikusok, akik jelen helyzetben kénytelenek voltak felfüggeszteni munkájukat, nagyrészt elesve ezáltal bevételi forrásuktól. A vállalat háromszintes webáruházat működtet, kedvezve ezzel partnereinek, azok vendégeinek és a lakossági vásárlóknak egyaránt.

A kozmetikus partnerek számára a rendszer egy vendégkódot generál, melynek felhasználásával a vendég 10% kedvezményt kap a vásárlás összegéből, míg a kozmetikust jutalék illeti. Eddig a jutalékot a következő vásárláskor írta jóvá a rendszer, ám a jelen helyzetre való tekintettel a Vagheggi Kft. most arra is lehetőséget biztosít, hogy pénzben kapják meg a jutalék összegét.

„Azt gondolom, egy igazán felelős vállalat a partnerei mellett áll a nehéz időkben is, és azon dolgozik, hogy a partnerek számára is előnyös megoldásokat alakítson ki. Mi így teszünk, ezért is vezettük be azt a rendszert, hogy kozmetikus partnereink pénzben kapják meg jutalékuk összegét” – mondta Alessandro Farina, a Vagheggi Kft. ügyvezető igazgatója és résztulajdonosa.

Alessandro kiemelte, hogy a vállalat számára most rendkívül fontos, hogy segítse kozmetikusait, így a jutalékos rendszer fejlesztésén kívül hangsúlyt fektetnek az online képzések zökkenőmentes lebonyolítására is. Ezek mellett nem feledkeznek meg lakossági vásárlóikról sem, így házhozszállításukat ingyenessé és érintésmentessé tették, hogy könnyebben és egyszerűbben lehessen hozzájutni a termékekhez.