Rohamtempóban digitalizálnának a magyar cégek: gyógyír lehet a válságra a mesterséges intelligencia

Már nem csak egy távoli jövőben megoldandó problémának tűnik a digitális átállás, a világjárvány és a nyomában járó gazdasági nehézségek talán egyetlen pozitív hatása az, hogy a hazai cégvilág is ráébredt, a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázásával nem várhatnak tovább. Sajnos van honnan felzárkózni, az EU 2019-es Digitális Gazdaság és Társadalom Indexe szerint a tagállamok rangsorában hazánk a sereghajtók között szerepel mindössze a 23. helyezést elérve. Különösen nagy kihívás ez az időszak a vállalati HR- és belső kommunikációs szakembereknek, hiszen akadályokba ütközik a toborzás, a bizonytalan munkavállalókat pedig az otthonaikban kell egyszerre elérni, motiválni és kielégítően tájékoztatni.

Segítsen neked a Chatelka!

Egyre több cég értékeli át az eddigi digitális stratégiáját, és hívja segítségül a mesterséges intelligencia kínálta kényelmes és gyors megoldásokat a járványhelyzetben. Ezzel ráadásul értékes munkaidő szabadul fel a vállalaton belül, amit tervezésre és a kevésbé automatizálható folyamatokra fordíthatnak a szakemberek. Az Audi Hungária Zrt. 2019 augusztusában keltette életre a mesterséges intelligenciát használó személyügyi chatbotját, Chatelkát, ami azóta 13 000 munkavállaló kérdéseire válaszol éjjel-nappal. A ChatBoss Team által fejlesztett eszköz hatékonyan és villámtempóban segíti a folyamatos belső kommunikációt. Az alkalmazás segítségével az Audi munkavállalói azonnal választ és tájékoztatást kaphatnak különböző személy- és munkaügyi, juttatásokkal és szabályzatokkal kapcsolatos kérdéseikre, valamint a különböző céges formanyomtatványokat is pillanatok alatt elérhetik a chatfelületen.

„Nagyon jól vizsgáznak a fejlesztéseink ebben a rendkívüli helyzetben, és sok ügyfelünk jelzi, hogy további funkciókkal szeretné bővíteni a chatbotját. Sokan viszont csak most vágnak bele, látva az eddigi jó tapasztalatokat, mert szükségük van támogatásra a toborzás vagy a kollégák akadálymentes tájékoztatása terén. Az egyik legizgalmasabb projektünk most az Attrecto számára készülő chatbotunk, amely kifejezetten a home office munkavégzést támogató megoldás. Az eszközt a belső hálózaton keresztül érik majd el a munkavállalók, és a mostani bizonytalan helyzetben felmerülő legfontosabb kérdésekre ad választ 0-24-ben: munkajogi tájékoztató, távmunka szabályzat és praktikus tanácsok is elérhetők az otthon töltött napokra. Megoldásunk továbbá arra is alkalmas lesz, hogy a munkavállalók hangulatát is folyamatosan monitorozza, ami szintén nagyon fontos a tartós távmunka, vagy kényszerleállás idején" - mondja Baltay Kristóf, a ChatBoss Team ügyvezetője.

Home Office chatbot – most ingyen juthatnak hozzá a cégek

Nagy reményt fűz az innovatív belső kommunikációs megoldáshoz az Attrecto Zrt. is, hiszen a nemzetközi és a hazai IT-piacon is olyan megrendelőkkel dolgoznak, mint az Aegon, az Audi vagy az E-ON, így a járványhelyzetben is folyamatos kapcsolattartás szükséges a fejlesztőkkel, projektvezetőkkel. Kiss Gergely az Attrecto vezérigazgatója szerint: „azt se felejtsük el, hogy home office-ban hajlamosak az emberek bizonytalannak és magányosnak érezni magukat a csapatuk nélkül, megszűnik a csoportba tartozás megnyugtató érzése. Úgy gondolom, egy folyamatosan elérhető virtuális kolléga ezt is segíthet enyhíteni". A ChatBoss Team által fejlesztett Home Office chatbotot a cég a koronavírus miatt kialakult helyzetben, segítségként ingyenesen elérhetővé teszi más hazai vállalatok számára is.

„A távmunkára, home office-ra való hirtelen átállás minket is, mint valószínűleg rengeteg magyar céget kihívás elé állított. A ChatBoss Team mesterséges intelligencia megoldásával a munkavállalóink számára kívánunk segítséget nyújtani, hogy könnyebben tudják kezelni a kialakult új helyzetet. A chatbot választ ad többek között a munkajogi, szabályzatokkal kapcsolatos kérdésekre, illetve praktikus tanácsokat ad a távmunkával kapcsolatban" – fűzte hozzá Csepi Mónika, az Attrecto HR igazgatója.

Amikor nem kopogtathatsz a főnök ajtaján: hatékony tudásmenedzsment chatbottal!

A tartós távmunka által okozott kihívások miatt a vállalaton belüli tudásátadásra is drasztikus hatással van a járványhelyzet, hiszen ennek is szinte minden elemét virtuálisan kell lebonyolítani. Óriási előny ilyenkor a jó chatbot: a kollégák operatív munkavégzéssel kapcsolatos gyakori kérdéseire egy megfelelően programozott bot pillanatok alatt választ adhat. Ilyen rendszert fejlesztett a ChatBoss Team a PwC Magyarországnak is, mely most óriási segítséget jelent, de hasonlóan a tudásmenedzsmentet célozza a magyar cég, New York város választási bizottságának készített mesterséges intelligencia megoldása is.

A ChatBoss Team ingyenes Home Office chatbotja a következő linken érhető el: https://www.chatbossteam.com/higeniusz/