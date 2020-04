Segélycsomagok célba juttatására használja felszabaduló logisztikai kapacitásait a HEINEKEN

1500 palack Sertőtlenítőt, azaz különleges fertőtlenítőszert adományozott a HEINEKEN Hungária az Ökumenikus Segélyszervezetnek, emellett országos logisztikai kapacitásával is segíti a szervezet munkáját.

Pálfalvi Márta, a HEINEKEN Hungária vállalati kapcsolatok igazgatója elmondta: A speciális módon előállított fertőtlenítőszer mellett Európa egyik legnagyobb sörgyártója országos logisztikai kapacitását is felajánlja. Ezzel az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának munkáját, például az itt összeállított adománycsomagok országos kiszállítását segítik. A vállalat dolgozói közül sokan jelentkeztek önkéntesnek erre a feladatra. A Soproni márka ezen felül 2 millió forinttal járul hozzá a krízis idején fellépő kihívások leküzdéséhez, továbbá nagy mennyiségű, az élelmiszercsomagokba elhelyezhető alkoholmentes radler italt is felajánlanak – tette hozzá Pálfalvi Márta.

Fekete Dániel / MÖS

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója példaértékűnek nevezte a vállalat évek óta tartó elkötelezett támogatását, kiemelve: „A hosszú távú együttműködések mellett most felértékelődik a gyors, kézzelfogható segítségnyújtás is. A csomagok célba juttatásának átvállalásával azt is lehetővé teszi a HEINEKEN, hogy még több rászorulónak segítsünk".

Az Ökumenikus Segélyszervezet a járványhelyzetben sem engedi el a rászorulók kezét, sőt számos rendkívüli feladatot is ellát. A Segélyszervezet járványhelyzetben is zajló munkáját, illetve rendkívüli feladatait OTTHONRÓL is lehet támogatni: Bankkártyás adományozással a www.segelyszervezet.hu oldalon és a 11705008-20464565 számlaszámon „koronavírus" megjelöléssel. A 1357-es adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsba tartozó 6 nagy magyarországi karitatív szervezet munkáját lehet támogatni.