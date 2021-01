Persze feltehetően csak azért, mert azok rossz fényben tüntetik föl a szerzőt.

Nem tett mást Nagy Ervin filozófus, a 21. Század Intézet kutatója, mint közösségi oldalán kitett Soros György egyik könyvéből egy idézetet, amelyben a szerző elismeri, hogy olyan hálózatot hozott létre, amely a nyílt társadalom megvalósítása érdekében akár szembeszállhat egyes kormányzatokkal is. A Facebook azonban, hamis információnak bélyegezve a bejegyzést, perceken belül letiltotta azt - adott hírt az esetről a Pesti Srácok hírportálon a konzervatív publicista.

- adott hangot véleményének Nagy Ervin, aki az amerikai tőzsdespekuláns A nyílt társadalom, avagy a globális kapitalizmus megreformálása című írásából az alábbi gondolatokat tette közzé okulásul azok számára, "akik szerint nincs Soros-hálózat és az nem avatkozik be egy nemzetállam politikájába":

"Könyvemben alkalmazott filozófiát vetettem papírra, vagyis elméleti alapvetéseim itt konkrét tettekhez szolgálnak útmutatóul. Vagyonszerzésemben és jótékonykodásaimban magam is ezeket az elveket alkalmaztam, sőt hiszem, hogy ezek a fogalmi keretek a társadalomra is alkalmazhatók, és a globális nyílt társadalom vezérelveiként is megállják a helyüket. Ami a gyakorlati szintet illeti, a nyílt társadalmak támogatására alapítványhálózatot hoztam létre. Ez a hálózat a Szovjetunió összes volt tagországára kiterjed, de a világ legkülönbözőbb pontjain is képviselteti magát. (…) Mindegyik képviseletnek saját testülete és személyzete van, akik az adott országban nemcsak az alapítvány céljairól döntenek, hanem tevékenységéért is felelősséget vállalnak. A polgári társadalom támogatása mellett a kormánnyal és az önkormányzatokkal is együttműködnek, hiszen a hatékony, demokratikus közigazgatás a nyílt társadalom elengedhetetlen feltétele. Számos alkalommal azonban elkerülhetetlen is összetűzésbe kerülnek a kormányzattal vagy annak rendelkezéseivel.” (Soros György: A nyílt társadalom, avagy a globális kapitalizmus megreformálása [2000], Scolar Kiadó, Budapest, 2001. 9. oldal)

A Facebook tényellenőrzői ezt a szöveget bélyegezték hamis információnak, illetve nem tényeken alapuló posztnak, végül törölték a bejegyzést.

- figyelmeztet az eset kapcsán Nagy Ervin.

