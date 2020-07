Számíthatnak az Eisbergre a hétköznapi hősök

Az Eisberg bízott abban, hogy salátái friss lendületet adnak mindenkinek, így napjaink legnagyobb hőseinek is. Tudták, hogy most a frontvonalban harcoló kórházi dolgozóknak van leginkább szükségük erre a bizonyos pluszra, így két olyan kezdeményezéshez is csatlakoztak, amely nekik segített. Az egyik a Lagardère Sports Hungary Kft. (LSH) és a Ferencvárosi Torna Club (FTC) közös „Hősöknek főzünk!” akciója, míg a másik a három budapesti kórháznak szóló salátafelajánlás volt.

Salátát a kórházi dolgozóknak!

A „Hősöknek főzünk!” együttműködés áprilisban vette kezdetét, melyet az Eisberg május elsejétől támogatott. A veszélyhelyzetben a Groupama Aréna konyhája bezárt, hiszen rendezvények és mérkőzések híján nem volt kire főzniük. Ám Wolf András mesterszakács irányításával még a karantén idején is napi 150 adag étel készült itt, hogy aztán a Szent László Kórház dolgozói megkapják a finomságokat – az Eisberg salátákkal és öntetekkel együtt.

„A Groupama Aréna üzemeltetőjeként úgy gondoltuk, hogy amíg nincsenek labdarúgó mérkőzések a stadionban, addig sem tétlenkedünk, segítünk azoknak, akik a járványhelyzet idején a frontvonalban dolgoznak” – mesélt a motivációról Igaz András, a Lagardère Sports Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Az Eisberg nemcsak salátáival, hanem márkanagykövetével is hozzájárult ahhoz, hogy a menü változatosabb és izgalmasabb lehessen. Palya Bea énekesnő, aki a natúr élelmiszerek nagy rajongója, nem kisebb feladatra vállalkozott, mint egy közös főzésre Wolf Andrással. Miközben elkészült az isteni őzmáj salátával, még éneklésre is jutott idő. Az énekesnő szerint a közös főzés azért sikerült ennyire jól, mert már nagyon ki voltunk éhezve az offline találkozásokra. A kulináris kihívást videó is megörökítette.

Csomagba zárt egészség a kórházaknak

Salátából sosem elég, és ezt nem csak az Eisberg gondolja így! A jó ügyek támogatója, Gazsi Zoltán és az Eisberg csapata három fővárosi intézményt – a Dél-Pesti Centrumkórház Szent László és Szent István Kórház telephelyeit, a Szent János Kórházat és a Bethesda Gyermekkórházat – láttak el hétről hétre salátákkal és öntetekkel, hogy a többi köztünk járó hős se maradjon éhes.

„Nem elég akarni a segítséget, jól segíteni is tudni kell. Meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol az adott pillanatban a leghasznosabban tudunk tehermentesíteni – néha pár adag étellel, máskor anyagi támogatással vagy lehetőségekkel lehet a legtöbbet tenni másokért” – vélekedik Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary Kft. ügyvezetője.

Mindegyik kórház örömmel fogadta az egészséges, azonnal fogyasztható, minőségi salátákat, melyek gyorsan és egyszerűen elkészíthetőek. A veszélyhelyzetben ugyanis az idő a legnagyobb ajándék. Ha nem kell az ebéd elkészítésével foglalkozni, máris plusz időt nyertünk ahhoz, hogy az igazán fontos dolgokra fókuszáljunk. A friss zöldségek ráadásul támogatják szervezetünk védekezőképességét, hiszen a saláták igazi vitaminbombaként, jó fegyverként szolgálnak a koronavírus elleni küzdelemben. Emellett mind az orvosoknak, mind az ápolóknak jól esett, hogy gondoltak rájuk ebben az emberpróbáló helyzetben.

A Hős utcában se legyen korgó gyomor!

Ugyan hálával tartozunk az egészségügyi dolgozóknak, de járvány idején máshol is elkélt a segítség, például a kőbányai Hős utcában, ahol kisgyermekes családok élnek mélyszegénységben. A Toxikomák, Szabó Győző színész és Lendvai Zoltán séf, illetve a szókimondó rapper, Molnár Áron (noÁr) naponta 100 adag ételt készített az ott élő rászoruló családoknak.

„Mindig is megállíthatatlan vágyat éreztem, hogy kivegyem a részem a közügyekből, megoldásokat találjak társadalmi problémákra. Most is rögtön elkezdtem telefonálni, megkerestem a civil szférából minden ismerőst, hogy egy jó ügy mellé állítsam őket” – mesélte Molnár Áron.

Lendvai Zoltán séf két és fél hét alatt hozta rendbe azt a használaton kívüli konyhát, amit egy ismerőse ajánlott fel. Mivel szakácsként nem volt munkája a járványhelyzet idején, jóbarátjával, Szabó Győzővel megalapította a Toxikomák konyháját. Győző és Áron rengeteget segítettek neki a tálalástól kezdve a kiszállításon át, sőt a Facebookon közzétett felhívásukkal alapanyagokat, önkénteseket és támogatókat is szereztek. Így jutottak el az Eisberghez is.

Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary ügyvezetője számára egy percig sem volt kérdés, hogy támogassa ezt a jó ügyet is – számos másik mellett. Gyereknapra ceruzákat és színezőket is ajándékoztak a Hős utca kis lakóinak. Áronék hálából meglepetés rajzpályázatot szerveztek. A beérkező alkotásokat egy virtuális kiállítás keretein belül a Hős utcai telepen lakóknak jogi segítséget nyújtó és a gyerekek tanulmányi felzárkóztatását támogató Kontúr Közhasznú Egyesület honlapján lehet megnézni.

Az Eisberg a Bátraknak is az egyik legjobb barátja

Az Eisberg hat éve támogatja a Bátor Tábort Alapítványt és színesíti a gyerekek étrendjét. A súlyosan beteg kicsiknek a táborokban a napi hatszori étkezés alkalmával próbálnak minél cukor- és sómentesebben főzni, és minél több egészséges, rostban gazdag harapnivalót kínálni.

Az Eisberg minden évben gyűjt a Bátraknak, idén a megváltozott helyzethez alkalmazkodva online. Ha partnerüknél, a VEGS & BAGS webshopban vásárolunk salátát és friss hozzávalókat – amit Budapesten és környékén házhoz is szállítanak –, minden leadott rendelés után 100 Ft-tal támogatjuk az Alapítványt. Miközben megrendeljük kedvenc Eisberg mixeinket és összeválogatjuk a friss alapanyagokat, jó ügyet is támogatunk.

A Bátor Tábor kollégáinak szívéhez nagyon közel áll az Eisberg Hungary ügyvezetője, Gazsi Zoltán is. Személyében ugyanis egy nagyon nyitott, igazi filantróp típusú embert ismertek meg, aki a Bátrak egyik legjobb barátja és legstabilabb partnere lett az évek során.

„Szerintem a Bátor Táborban található a legtöbb jó értékrendű ember egy négyzetméteren. Közvetlen környezetemben, családtagjaim és barátaim közül is többen önkéntesként segítenek a rendezvényeiken. Amikor egy jó ügyet támogatok, mindig azt érzem, hogy ezzel jóval többet kapok, mint amennyit segíteni tudok” – beszélt a jótékonysági munkáról Gazsi Zoltán.

Az Eisberg továbbra is ott segít, ahol arra a legnagyobb szükség van. A cég csapata ugyanis elkötelezett híve a társadalmi felelősségvállalásnak, folyamatosan kutatják a lehetőségeket: „Mindig várnak az újabb és újabb kihívások, mert sok emberi történet van, amelyekre oda kell figyelni, amiket el kell mesélni. Mi pedig igyekszünk minél több helyen ott lenni és még több örömöt szerezni” – vallja Gazsi Zoltán.