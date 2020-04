″Szünet van, mégsem csengetnek ki az óráról″

„Tavaszi szünet van. Ma mit csinálunk? – teszi fel a kérdést az egyik gyermek.

Az életünk kinyílt, a teljes internet előttünk, azt tehetnénk, amit akarunk, mégis be vagyunk zárva. Egy mókuskerék pörög. Kisebb, mint a megszokott, gyorsabban is pörög. És sokkal nehezebb kiszállni belőle. Az online térbe költözött oktatás, az online térbe költözött élet mindig követ, mindig velünk van. Nincs szünet, nincs hétvége, nincs vége a munkaidőnek. Nem csengetnek ki az óráról... Nincs szünet?! Ha valaki figyelmeztethet ennek szükségességére, az a gyerek. A gyerekeknek még megvan az a beépített szenzoruk, hogy szünetnek márpedig lennie kell!

Szünetet 2020 tavaszán viszont nekünk kell csinálni! Szünet akkor lesz, ha mi úgy döntünk. Ha ki merünk, ki akarunk szállni a mókuskerékből. Ehhez bátorság kell. Be kell tudni zárni az e-maileket, le kell tudni tenni a telefont. Magunk mögött kell hagyni a FOMO-t. Nem baj, ha most nem vesszük fel, nem baj, ha nem válaszoljuk meg.

Ha sikerült, akkor átkerültünk a jelenbe. A mostba. Ugye milyen szokatlan? Időt és lehetőséget kaptunk, hogy együtt legyünk, hogy együtt tanul... töltsük az időt. Olyan dolgok kerülhetnek most elő, amikről talán már évtizedek óta elfeledkeztünk; elgondolkodhatunk, milyen volt társasjátékozni, kártyázni, hogy töltöttünk együtt gyerekkorunkban egy esős hétvégét. És jó volt. Szerettük. És újra életünk lesz. Újra meg tudjuk élni azt, ami összeköt. Bennünket. A párunkkal, a családunkkal, a barátainkkal.

Szünet. Éljük meg, éljük át. Együtt. És a visszakapcsolás, az internet visszaengedése az életünkbe már nem lesz teher. Az internet újra lehetőség lesz. Szórakozhatunk, kapcsolatot tarthatunk. Megoszthatjuk azt az élményt, azt a boldogságot, amit átéltünk. Másoknak is segíthetünk kikapcsolni. Örülni, együtt lenni. Szünetet tartani.

Mert a szünetre szükség van. A szünet az jó. Legyen Neked is szüneted! Szünet után a munka is más. Emlékszel még milyen volt visszatérni nyári vakáció után az iskolába? Milyen volt, amikor újra láttad az osztálytársaid, érezted a krétaport? A szünet után jól esik a munka, jól esik a tanulás. Igen, még a munka és a tanulás is."