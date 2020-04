Szuperkoncertet szervez április közepére a WHO

A One World: Together At Home rendezvény a virtuális térben zajlik majd, április 18-án.

A koncert házogazdái Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel és Stephen Colbert lesznek, a fellépők között pedig olyan sztárok, mint Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Elton John, John Legend, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan és Stevie Wonder.