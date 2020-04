Több ezren énekeltek Balázsékkal és a Halott Pénzzel

A kezdeményezéshez a Halott Pénz zenekart hívták segítségül, amelynek frontemberei, Járai Márk és Marsalkó Dávid szintén élőben énekeltek együtt a Rádió 1 műsorvezetőivel és a világszerte dalra fakadó magyarokkal.

"A kezdeményezés mondanivalója az volt, hogy mutassuk meg, senki nincs egyedül, ott vagyunk, ott leszünk egymásnak. Hihetetlen mennyiségű videó érkezett, minden várakozásunkat felülmúlta. Több tízezren küldték el nekünk, ahogy egyedül, a párjukkal, a gyerekükkel énekelnek, nem csak Magyarországról, nagyon sok helyről, még Ausztráliából is" - mesélte Sebestyén Balázs. Természetesen ő maga is énekelt, ahogyan Rákóczi Feri és Vadon Jani is. Az elkészült videóklipben szerepelnek az eredeti előadók is.

A Kiállás pillanata mostanáig több millió emberhez ért el. A közösségi médiában is népszerűnek bizonyult az esemény, amelynek előzetes Facebook-posztjai is egymillió feletti elérést generáltak, a beharangozó videót 275 ezren nézték meg - írják.