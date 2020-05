Van, aki számára az otthon is veszélyes hely

A családon belüli erőszak jelenleg még nagyobb veszélyt jelent az érintettek számára, mint valaha. A bezártság és a feszült légkör, már most észrevehetően megnövelte az erőszakos atrocitások számát, amelyek nem csak gyakrabban fordulnak elő, hanem még súlyosabbak is. Franciaországban egy hét alatt harmadával nőtt az erőszakos cselekmények száma, Angliában 25%-kal nőtt meg a családon belüli bántalmazások aránya, Brazíliában pedig 40-50 %-kal emelkedett az ilyen esetek száma.

Hazánkban a korlátozások bevezetése óta megduplázódott a párkapcsolati erőszak miatt az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat segélyvonalához fordulók száma. Az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett intézményekben is érezhető a megnövekedett igény. A Titkos Menedékházakba a járvány előtt havonta egy-két megkeresés érkezett, most, csak az elmúlt napokban négy esetben bántalmazott nőt vagy családot kellett kimenekíteni az otthonukból.

Az AVON által életre hívott Elzártan, de nem egyedül kampány messze túlmutat az anyagi támogatáson: „A családon belüli erőszak a zárt ajtók mögött rejtőzik. A koronavírus elleni küzdelemhez szükséges intézkedések váratlan következménye az, hogy a kiszolgáltatott nők és gyermekek otthonuk csapdájába estek, összezárva a bántalmazókkal.A COVID-19 által kialakult helyzet miatt indítottuk el legújabb kezdeményezésünket, amivel szeretnénk felhívni a figyelmet erre a sokakat érintő problémára. A világszerte 5 millió főből álló Tanácsadói hálózatunk és a digitális jelenlétünk segítségével szeretnénk elérni az érintetteket és biztosítani őket arról, annak ellenére, hogy most elszigetelten élnek, de van segítség, nincsenek egyedül. Ezért is támogatjuk mi Magyarországon a kampány keretein belül az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, mert most még fontosabb, hogy az érintettek tudják, hogy hova fordulhatnak segítségért. Hiszünk abban, hogy az összefogásnak ereje van és, hogy sok nőt és gyereket tudunk együtt megmenteni az erőszaktól” – nyilatkozta a kezdeményezés kapcsán Kósa Anita, AVON Magyarország szóvivője.

„A jelen járványügyi helyzetben a hivatalos szociális jelzőrendszerek sem a megszokottak szerint működnek, ezért is fontos, hogy az érintettekhez eljusson az üzenet, hogy nincsenek egyedül és van hova fordulni segítségért. A www.aszeretetnemart.hu honlapunkon a segítség formái és az elérhetőségek is megtalálhatóak. Jelenleg a bántalmazás érintettjeit segítő krízisambulanciákon a személyes ügyfélfogadást felfüggesztettük, de nem engedjük el a bajbajutottak kezét: a tanácsadás megerősített kapacitással folytatódik online és telefonon. A szervezetnek példa nélküli helyzetet kell kezelni a bentlakásos szociális intézményeiben is, ahol szigorú látogatási és kijárási tilalom mellett kell megoldania a lakók teljes ellátását. Az AVON-tól kapott több, mint 3 millió forintos támogatással folytatni tudjuk az online tanácsadással járó fejlesztéseket és biztosítani tudjuk a Titkos Menedékház ellátásá” – nyilatkozta a téma kapcsán Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.