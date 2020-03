Virtuális együttmaradásra buzdít társadalmi kampányaival a ViacomCBS

A legjobb, ha most virtuálisan maradunk kapcsolatban a külvilággal! Ezt igyekszik tudatosítani két új társadalmi kezdeményezésével a ViacomCBS.

A ViacomCBS a mostani járványügyi vészhelyzetben az ismert tévécsatornáin keresztül világszerte igyekszik felhívni a figyelmet a közösségi távolságtartás fontosságára és arra, hogy eközben virtuálisan maradjunk kapcsolatban a külvilággal és egymással. A médiaszolgáltató magyarországi csatornái, az MTV, a ComedyCentral és a Paramount Channel idehaza az #EgyedülisEgyütt elnevezéssel kapcsolódtak be a globális társadalmi kampányba. A kezdeményezés mind a tévécsatornákon, mind azok social media oldalain kiemelt figyelmet szentel a mentális egészségnek, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a távolságtartás nem egyenlő az elszigetelődéssel.

A világszerte #AloneTogether néven futó kampányt a ViacomCBS Networks szórakoztató és ifjúsági márkái jegyzik, így a közösségi médiában összesen több mint 500 millió követőhöz jutnak el, és a márkák jellegzetes stílusával közvetítik az egészséggel kapcsolatos üzeneteket. A kampány részét képezik szelfivideók, élő bejelentkezések, valamint napi szintű aktivitások az egyes csatornák saját közösségi platformjain. A Comedy Central magyar Facebook-oldalán már elérhető Dombóvári István és Biri Balázs egy-egy videója, melyeket a csatorna stand upos arcainak hasonló tartalmai követnek majd a következő napokban és hetekben.

Emellett a ViacomCBS gyermekcsatornája, a Nickelodeon is elindította az #EgyüttAGyerekekkel (#KidsTogether) kezdeményezést, amely során a Nick legnépszerűbb sorozatainak és produkcióinak szereplői osztanak meg fontos információkat arról, hogyan maradjunk egészségesek, valamint ötleteket adnak, mivel tudja magát elfoglalni egy otthon maradó család apraja-nagyja. Spongyabob Kockanadrág, Az Azúrkék nyomok, Veszélyes Henry, a Bubbi Guppik és A Casagrande család mind részt vesznek az #EgyüttAGyerekekkel kampányban, amely a gyermekek számára készített kis videók, letölthető elfoglaltságok és közösségi tartalmak formájában segít a szülőknek. Az #EgyüttAGyerekekkel tartalmai között szerepel többek között a közösségi távolságtartást gyakorló Spongyabob Kockanadrág, a rendes kézmosási módszert ismertető Bubbi Guppik és A Mancs őrjárat tagjai, akik lenyűgöző táncmozdulatokkal buzdítják a nézőket a testmozgásra. A tartalmakhoz egyszerűen hozzáférhetnek az érdeklődők a http://www.nickhelps.com/weboldalon, illetve a hazai Facebook-oldalon.

A Nick Jr. új sorozata, az Azúrkék nyomok és te március 30-án érkezik a csatornára. A sorozat microsite-ján egy mindenki számára elérhető, ingyenes színezőt tölthetnek le a szülők a legkisebbeknek. Kisiskolások számára pedig további izgalmas tartalmak érhetők el a Nickelodeon „kistestvérén” keresztül is.

Eközben Magyarországon is elérhetővé vált az Apple TV+ keretein belül a Noggin, a ViacomCBS digitális szolgáltatása, amely óvodáskorú gyermekeknek biztosít oktató és nevelő hatású videótartalmakat, olyan figurák tolmácsolásában, melyeket a legkisebbek már jól ismernek és szeretnek, emellett a Nickelodeon tartalmai is elérhetők online. Az új szolgáltatást most egy hétnapos, ingyenes időszak keretein belül kipróbálhatják az Apple TV+ feliratkozói.

A ViacomCBS emellett számos műsorszolgáltató kínálatában kódolatlanul elérhetővé tette egyes csatornáit. Így az Antenna Hungária, a UPC + VFN, a UPC DTH, a Vidanet, a Tarr és a PR-Telecom előfizetői is válogathatnak a Comedy Central, a Comedy Central Family, a Paramount Channel, a Nickelodeon, a NickToons, a Nick Jr, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance és a VH1 kínálatából. A részletekről, illetve az elérhető csatornákról mindenki a szolgáltatójánál tájékozódhat.