Zene otthonmaradáshoz – Loungeremix album a Kerekes Bandtől

„Zenészként úgy érezzük, hogy a lelki egészség ugyanolyan fontos, mint a testi. Az egészségügyi dolgozók és a hatóságok mindent megtesznek a testi épségünkért, mi zenészek talán tudunk valamit tenni a lelki egészségért. Ez az album azoknak szól, akik a szellemi békéjüket akarják kicsit helyreállítani ezekben a nehéz időkben: bezártság, vírustól való félelem, bizonytalan jövő. A zene szerencsére segítheti a kiszakadást néhány percre ebből az egészből, ami most van. Úgy érezzük, hogy egy kicsit le kell lassulnunk. Nemcsak nekünk, mindenkinek. Le kell dőlni a kanapéra, olvasni, zenét hallgatni, lazítani, és átértékelni az emberi kapcsolatainkat. Hogy amikor lemegy ez az egész, újra tudjunk örülni az olyan egyszerű dolgoknak is, minthogy szabadon elmehetünk egy koncertre. Nagyon nagy energiákkal és egy teltházas Müpa koncerttel vágtunk neki az idei évnek, hiszen idén 25 éves a Kerekes. Szerettük volna ezt a lendületet megtartani, hiszen sok külföldi koncert várt ránk, de úgy tűnik, most egy kicsit le kell nyugodnunk. Mivel próbákat nem tudunk tartani, így az új dalok írása is a jövőbe tolódik. Viszont - alkalmazkodva a jelen helyzethez - elkészítettünk Forteba barátunkkal egy 'loungeremix' kislemezt, korábban megjelent számainkból.

Nyugodjunk le, maradjunk otthon! Vagyis Calmdowner - Stay 'SofaKing' Home. Ezt üzenjük mi is.

Bár elsőre furcsa lehet, hogy egy világzenei együttes loungeremix albumot készít, de a Kerekes mindig azoknak szólt, akik nyitottak az újra és a kísérletezésre. A rajongóink egy olyan közösséget alkotnak kortól és nemtől függetlenül, akik ugyanúgy hisznek a kreativitásban, a kifejezés szabadságában, mint a múlt tiszteletében. Erről szólt a zenekar utóbbi 25 éve.”

A Kerekes 2013-ban ismerkedett meg Dobrocsi Krisztián 'Fortebával', aki a hazai elektronikus zene kiemelkedő alakja. Évtizedes múlttal bír a deep- és techhouse szcénában, és a lounge-ambient zenelassabb, dallamosabb zenei világaiban is.

"Hirdettünk egy remix versenyt a Fábián Julival készült közös dalunkra, a Waiting for the Sunshine-ra, amire közel 30 remixer jelentkezett. Nagyon sok jó remix készült, de hozzánk Fortebáé állt a legközelebb. Azóta tart a barátság, ennek köszönhető ez a mostani ötszámos kislemez is. A Waiting for the Sunshine az egyetlen nem lounge stílusú dal a lemezen, de nem is lehetne aktuálisabb. Mindannyian nagyon várjuk már, hogy végre kisüssön a nap, és újra a régi életünket éljük” – emeli ki Fehér Viktor, a zenekar dobosa.

A Kerekes Band 25 éves jubileum koncertje a tervek szerint november 14-én lesz az UP Újpesti Rendezvénytérben.

Spotify - Kerekes - Forteba - Calmdowner - Stay 'Sofa King' Home Lounge Remixes: https://open.spotify.com/album/4lQBQC8lyiybA8GEjmSglY?si=srLMgpLxQdeUKc3AIv12eQ