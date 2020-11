Érdemes még karácsonyra kínai webshopból rendelni?

A belföldi online vásárlások száma és értéke évek óta folyamatosan növekszik, 2020 azonban rekord év lehet a hazai online kiskereskedelmi piacon. A koronavírus miatt az emberek egyre nagyobb mértékben kezdenek el áttérni az életük digitális kiszolgálására, ami szakértők szerint ebben az évben legalább 1000 milliárd forintos összforgalmat eredményezhet. A termékkategóriák esetében kiugró növekedést érnek el azok, akik az otthoni munkavégzéshez szükséges kellékeket áruló, sport, háztartási vagy hobbi termékekre építették a webshopjaikat. A karácsonyi forgalom pedig további extrém meglepetéseket hozhat.

Már egy ideje évről évre megdőlnek az e-kereskedelmi bevételi számok. Idén se lenne ez másként, de a koronavírus hatására a vártnál extrémebb módon nő a magyar e-kereskedelemi forgalom. Az emberek a járvány miatt még jobban felismerték az internet adta lehetőségeket, hiszen rákényszerültek, hogy a világhálón vásároljanak. Sokan csak most ismerték fel, hogy tanulni, dolgozni és persze bevásárolni is lehet az internet segítségével.

2019-ben 781 milliárd volt az országos e-kereskedelmi bevétel, ami minden online megrendelő felület forgalmát magában foglalta.

„Összehasonlítva a mostani adatokkal, ugyanabban az időszakban 70%-al több megrendelés érkezik hozzánk. A növekedés köszönhető annak, hogy sok új áruház nyílt, de a meglévők forgalma is emelkedett. Biztosra veszem, hogy az 1000 milliárdot meghaladja a 2020-as összforgalom” – mondta Kóczán Tamás, az Unas webáruházüzemeltető rendszer alapítója és ügyvezetője, aki cégével 15-20%-os részesedésre számít idén az e-kereskedelemi piacon. A vállalat tavaly 130 milliárd forint értékben kereskedett, a rajtuk keresztül leadott megrendelések száma pedig meghaladta a 4 milliót.

Mit veszünk az interneten?

A home office terjedésével jól fogynak a laptopok, webkamerák és az egyéb otthoni munkavégzéshez szükséges kellékek. A sport webáruházak is felívelőben vannak, hiszen az otthoni mozgáshoz sportszereket szereznek be az emberek. Jobban fókuszba került az egészséges táplálkozás, a táplálékkiegészítő webáruházak száma is megugrott. A szupermarketek helyett sok terméket online rendelnek meg, például volt olyan pelenkát forgalmazó cég, amely hatszorosára növelte bevételét az utóbbi időszakban.

A több mint 260 weboldalt kiszolgáló ALH Consulting Kft. vezetője, Pál Zoltán Gábor szintén úgy látja, hogy az emberek egyre nagyobb mértékben kezdenek el áttérni az életük digitális kiszolgálására. Mint mondja, nem ritka, hogy 150%-ot nőttek fél év alatt olyan szereplők, amelyek a háztartási vagy hobbi termékekre építették a webshopjaikat, vagy épp a kert körüli munkákhoz értékesítenek eszközöket. Minden általuk kezelt oldal adatait - beleértve a szélső értékeket is - valahol 50-60% körüli növekedést látnak látogatói és rendelési számokat tekintve a múlt év ugyanezen időszakához képest. Emellett az általuk vizsgált adatok mennyisége is nagyot nőtt, hisz tavaly ugyanezen időszakához képest megduplázták az e-kereskedelmi ügyfélkörüket.

Karácsonyra már felesleges külföldről rendelni

„A legfontosabb, hogy gondolják meg a külföldi rendeléseket. A kínai webáruházak köztudottan olcsó termékei már nem biztos, hogy karácsonyig meg fognak érkezni. Nem tudni mi várható a nemzetközi logisztikában, így még az Európán belüli rendelések kiszállítása is jóval tovább tarthat. Mi ettől függetlenül is azt javasoljuk, hogy mindenki vásároljon magyar tulajdonú webáruházban, és támogassa a helyi kereskedőket. Ott is győződjenek meg róla, hogy megbízható forgalmazóról van szó, és igyekezzenek tájékozódni a készletinformációkról” – nyilatkozta Kóczán Tamás.