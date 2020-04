múzeumozzaszobádból

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum is csatlakozott a kezdeményezéshez.

A következő hetekben a múzeum szakmai blogján hetente többször új tartalommal találkozhatnak a látogatók – a háttérben zajló aktuális projektekről, kiállításokról, valamint a munkatársak aktuális kutatásairól is – változatos témakörökben.

A digitális oktatáshoz készült segédanyagok, online múzeumpedagógiai foglalkozások, kisfilmek és játékok a pedagógusok és a diákok számára nyújtanak segítséget a digitális oktatás során. A filmeket és játékokat úgy szerkesztették, hogy együtt egy „digitális foglalkozást” alkossanak, ezért előbb a filmek megtekintését majd a játékok kipróbálását ajánlják a múzeumpedagógusok.

Jelenleg a múzeum kereskedelmi és vendéglátóipari állandó kiállításai, és három korábbi, már nem látogatható időszaki kiállítása barangolható be virtuálisan, különböző digitális megoldások segítségével. A múzeum gyűjteményének számos darabja online is elérhető és kutatható, egy részük akár a múzeum honlapjába integrált MúzeumDigitár rendszernek köszönhetően, míg több gyűjtemény külső adatbázisok segítségével. Emellett az intézmény több kiadványa – korábbi kiállítások vezetői, katalógusai, évkönyvek – digitálisan is elolvashatók és letölthetők - írják.