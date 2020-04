Újabb felajánlások az SAP-tól

Az SAP márciusban a világ legnagyobb, mintegy 4 millió üzleti partnert összekötő B2B beszerzési platformján, az Ariba Networkön tette időszakosan ingyenessé és jutalékmentessé az Ariba Discovery szolgáltatást, hogy az ellátási láncban keletkezett zavarokat enyhítse. Ezt egészítik ki most a Here to help kezdeményezéssel, aminek keretében ingyenes Qualtrics felméréseket kínálnak. Az online felméréseket azokra a területekre dolgozták ki, ahol a gyors és helyes döntések meghozatalához nélkülözhetetlen az ügyfelek, a munkatársak vagy a lakosság visszajelzéseinek monitorozása és elemzése a krízishelyzetben.

Az egészségügyi, kormányzati szervezeteken, önkormányzatokon most óriási a nyomás, rengeteg információ- és segítségkérő hívás fut be hozzájuk, a nagy leterheltség miatt az emberek nehezebben jutnak megfelelő információhoz. Az SAP megoldása, az ingyenesen igénybe vehető COVID-19 Pre-Screen & Routing kérdőív gyakorlatilag egy intelligens online információs platformként segíti a kommunikációt. Egyrészt egy helyre gyűjti a legfrissebb tudnivalókat a koronavírusról és az aktuális fejleményekről, másrészt szűrőkérdésekkel azonosítja a magas kockázati csoporthoz tartozókat, és automatikusan a megfelelő csatornára irányítja őket, ha további lépések szükségesek. A rendszer összesítő jelentéseket küld a vezetőségnek, ami visszajelzést ad a betegség trendjeinek alakulására vonatkozóan, és megmutatja, hogy milyen információkat kell erősíteni a lakosság felé a koronavírus-kommunikációban.

A frontvonalban álló orvosok, nővérek és egészségügyi dolgozók monitorozására is gondolt az SAP. A Healthcare Workforce Pulse kutatás segítségével nem csak egészségi, hanem mentális állapotuk, valamint kéréseik, visszajelzéseik is nyomon követhetők. Így a beavatkozási pontok könnyebben azonosíthatóak, a döntések pedig gyorsabban megszülethetnek a krízishelyzetben.

Világszerte vállalatok ezrei kényszerültek távmunkára átállni, az első hét után már jelentkezhetnek a válságtünetek. Az SAP által kidolgozott Remote Worke Pulse felmérés segítségével a vezetők gyors visszajelzést kaphatnak arról, hogy a kollégák hogyan boldogulnak az otthoni munkavégzéssel, és mi az, amiben támogatásra lenne szükségük. Így hamar kiszűrhető az esetleges elégedetlenség, legyen szó akár a technikai eszközök, a megfelelő kommunikáció vagy a motiváció hiányáról, ezek korai felderítése pedig óriási segítség lehet a hatékony működés fenntartásában.

A távmunka felmérése mellett képzéssel is szeretne segíteni az SAP a vállalkozásoknak abban, hogy jól teljesítsenek a megváltozott munkakörnyezetben. A vállalati tréningekre specializálódott SAP Litmos most ingyenesen kínálja a Remote Readiness & Effectivity Academy kurzust, egy videóalapú tanfolyamot, ami gyakorlati tanácsokat nyújt az otthoni munkavégzés folyamatainak felállításában, vagy az új működési modellhez alkalmazkodó, hatékony vezetői attitűd kialakításában.

A COVID-19 járvány terjedésével az oktatási intézmények is távoli oktatási modellre váltottak, a tanszékkel és tanári karral való kapcsolat fenntartása és a tanulók visszajelzése pedig fontosabb, mint valaha. Az SAP Qualtrics ezért két felmérést is ingyenesen elérhetővé tesz felsőoktatási és közoktatási intézményeknek. Míg a Remote Educator Pulse a tanárok felkészültségét vizsgálja, és a távoktatás során tapasztalt kihívásaikat, kéréseiket összegzi, a Remote Learning Pulse a diákok oldaláról világítja át a kérdéseket. Az eszköz egyszeri és rendszeres felmérésekre is lehetőséget kínál, és sokat segíthet abban, hogy valós időben és azonnal reagáljon az iskola vezetősége.

Az SAP Learning Hubon bárki ingyenesen követheti az SAP szakértők által tartott live sessionöket, e-learning kurzusokat, az openSAP platformon innovációs trendekről és olyan vezető technológiákról hallgathatnak ingyenes előadásokat a tanulni vágyók, mint a robotizált folyamatautomatizálás, a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia, az IoT vagy az adattudományok. A SAP Young Thinkers program a fiatalokat szólítja meg: tippeket ad a hatékony otthoni tanulásra, és alapvető digitális és programozási ismeretekkel vezeti be őket a tudományos-informatikai világba. Az egyetemisták sem maradnak ki: most 90 napig ingyenes hozzáférést ad a vállalat az SAP ökoszisztéma megoldásait bemutató kurzushoz, amelynek a végén az SAP által elfogadott vizsga is letehető. Ezt azoknak a hallgatóknak ajánlja a vállalat, akik szeretnének az SAP-nál elhelyezkedni és az SAP University Alliances programhoz tartozó 3800 egyetem valamelyikén tanulnak. Magyarországon is próbára tehetik magukat a diákok, hiszen szinte minden nagy egyetem tagja a programnak - írják.