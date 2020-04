50%-kal nőtt a mobilkijelzők átlagmérete az elmúlt 5 évben

Chatelünk, videó meetinget bonyolítunk, emailezünk, online ügyintézünk, cikket olvasunk, filmet nézünk, streamingelünk. Digitális életünket ma már egyre többet és egyre hosszabb ideig a mobilunkon éljük, sőt, sokaknak még tévénézés közben is a kezében a telefon. Egy, a Bell Research által közzétett jelentés szerint az egyszerre több eszközt is használó felhasználók 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy második képernyője az okostelefonja. Ahogy a TV-k is egyre nagyobbak, úgy az okostelefonok kijelző-mérete is jelentőset ugrott az elmúlt pár évben.

A Telenor eladási adatai is azt támasztják alá, hogy az ár mellett az akkumulátor kapacitása, a kamera képességei, a processzor és a kijelző a legfőbb tényezők a választásban. Az elmúlt öt évet tekintve jól látszik, hogy a fogyasztók a felhasználói élmény érdekében az egyre nagyobb kijelzővel rendelkező készülékeket keresik. A népszerű mobilok kijelző-mérete folyamatosan növekszik, és ez az eladásokban is jól tükröződik.

Az átlagos kijelző-méret növekedése összefügg a legkeresettebb modellek méretével: a Telenornál 2015-2019 között a legnépszerűbb mobilok mind 4,5 colos vagy annál nagyobb kijelzővel rendelkeztek, és a méretük évről-évre nőtt.

A legnépszerűbb modellek és kijelző-méretük, évenkénti bontásban (forrás: Telenor Magyarország)

Érdekesség, hogy a kijelző-méret növekedéséhez képest a telefon teljes mérete kisebb arányban gyarapodott, ez a teljes-kijelzős mobilok előlapi gombjának eltűnésének és a vékonyabb kávák megjelenésének köszönhető.

Ha nem csak a bajnok telefonokat nézzük, még nagyobb a növekmény

A változás még látványosabb, ha 2015-2019 között minden évben az 5 legnépszerűbb modellt vizsgáljuk. A szolgáltató értékesítési adatai alapján látszik, hogy az 5 colos és annál nagyobb kijelző-mérettel rendelkező készülékek dominálnak, ugyanakkor 2019-ben az eladott TOP 5 készülék átlagos mérete már elérte a 6 colt.

TOP 5 eladott készülék kijelzőjének átlagmérete, 2015-2019 között (forrás: Telenor Magyarország)

A friss eladási statisztikák alapján is az látszik, hogy a tendencia folytatódik: a Telenornál 2020 első negyedévében a legnagyobb példányszámban értékesített készülékek kijelző-mérete 5,9 és 6,3 col volt. A legnépszerűbb mobilok között megtalálható például a Samsung Galaxy A40 (5,9 col) és a Xiaomi Redmi Note 8T (6,3 col).