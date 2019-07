A Revolut elérhetővé teszi az Apple Pay-t a magyarországi felhasználói számára

Az Apple Pay a Revolut ügyfelei számára egyszerű, biztonságos és privát fizetésre ad lehetőséget boltokban, mobilapplikációkban és online felületeken az Apple eszközeinek használatakor. Az Apple Pay-jel bonyolított fizetési tranzakciók gyorsabbak, mint a hagyományos bank-, vagy hitelkártyás, illetve egyéb fizetési módok, és lehetővé teszik az érintés nélküli fizetést is az iPhone, Apple Watch eszközökön, vagy a MacBook Pro vagy Touch ID érzékelővel rendelkező MacBook Air számítógép esetében a Safari böngészőben, feleslegessé téve a pénztárca használatát.

A Revolut ügyfelek a Revolut appon, vagy a Wallet applikáción keresztül adhatják hozzá Revolut kártyájukat az Apple Pay fizetési szolgáltatáshoz. Ezenkívül azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek plasztikkártyával, néhány kattintással virtuális bankkártyát is hozzáadhatnak az Apple Wallethez a Revolut appból. Ezt a kártyát azonnal elkezdhetik használni, és nem kell megvárniuk a fizikai kártya megérkeztét sem. Ez lehetővé teszi azt, hogy új ügyfelek regisztráció után néhány percen belül már vásárolni tudjanak az Apple Pay-jel - írják.

“A Revolut legfőbb célja, hogy az ügyfelek számára egy olyan hasznos eszközt biztosítson, amellyel azok képesek bármilyen típusú pénzügyeiket kezelni, és ehhez elengedhetetlen, hogy a fizetési tranzakciókat gyorsan, kényelmesen, és biztonságosan bonyolíthassák le. Az ügyfeleink Európa-szerte régóta kérték, hogy támogassuk az Apple Pay fizetési rendszerét, így örömünkre szolgál, hogy azt most Magyarországon is be tudjuk vezetni. Ez egy nagyon pozitív előrelépés abban, hogy még több ügyfelünk számára tegyük lehetővé, hogy a pénzét úgy használhassa, ahogyan ő szeretné” - mondta el Arthur Johanet, a Revolut kártyás fizetések részlegének termékfelelőse.