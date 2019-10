A Vodafone új, innovatív technológiát vezet be

A Vodafone Csoport olyan innovatív, új technológiák európai tesztelésének úttörője, amelyek azt ígérik, hogy nagymértékben megnövelik azon vállalatok számát, amelyek mobilhálózati technológiát szállíthatnak a távközlési szolgáltatóknak.

Az elmúlt évek során a távközlési hálózati berendezések szállítása globálisan is csupán egy maroknyi cég kezében összpontosult. Ha több szállítóból lehet választani, az növeli a szolgáltatás biztonságát minden mobilügyfél számára, csakúgy, mint a rugalmasságot és innovációt. Mindemellett ugyancsak nagyon fontos, hogy hozzájárulhat azon költségkorlátok egy részének megszüntetéséhez, amelyek világszerte akadályozzák az Internet-szolgáltatás eljuttatását a vidéki közösségekbe és elzárt területekre.

A Vodafone Csoport az OpenRAN első európai tesztüzemét az Egyesült Királyságban kezdeményezte, és lehetséges, hogy több kontinentális piacára is ki fogja terjeszteni. A vállalat azért is kezdeményezte a technológia tesztüzemét, hogy ezzel a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Mozambikban – két olyan országban, amely elsősorban vidéki közösségekből áll, és az ENSZ Emberi Fejlettségi Indexén hátul kullog a sorban – több fogyasztó kezdeményezhessen hívásokat és rendelkezhessen adatkerettel. Azokon a területeken, ahol a három országon belül kísérleti tesztüzemre kerül sor, 2G, 3G és 4G szolgáltatásokat fognak nyújtani, de arra is van lehetőség, hogy az OpenRAN-en a jövőben az 5G is megjelenhessen.

A Vodafone Csoport már végzett OpenRAN laboratóriumi teszteket a Vodacom Dél-Afrikánál, míg Törökországban élesben vezette be azt a technológiát, amellyel 2G és 4G szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek számára az ország városi és vidéki területein egyaránt.

Nick Read, a Vodafone Csoport vezérigazgatója ekként fogalmazott: „Elégedettek vagyunk az OpenRAN tesztüzemével, és készen állunk rá, hogy Európában gyorsított tempóban bevezessük, hiszen célunk, hogy szállítói ökoszisztémánkat aktívan kibővítsük. Az OpenRAN gazdaságosabbá teszi a hálózat üzemeltetését, ami lehetővé teszi számunkra, hogy több, vidéki közösségekben élő embert érjünk el. Ez pedig támogatja azon törekvésünket, hogy olyan digitális társadalmakat építsünk, ahol senki nem marad le.”

A Vodafone több új, OpenRAN technológiát szállító kereskedővel indította el együttműködését, beleértve az USA-beli Parallel Wireless-t és Mavenir-t, valamint az Open CrowdCell tekintetében az egyesült királysági székhelyű Lime Microsystems-t.