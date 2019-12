A gépek egymás közötti kommunikációja elengedhetetlen a modern élethez. Az intelligens készülékek kapcsolatának gördülékenysége érdekében Magyarországon a világon másodikként jött létre 2016-ban az MVM NET 450 Mhz-es mobiladat-hálózata, az LTE 450. (x)

Egyre több eszköz kommunikál egymással. Ennek az úgynevezett „okosodásnak” egy talán kevéssé ismert tényezője az Internet of Things (IoT), vagyis a „dolgok internete”, ami a hálózatba kapcsolt eszközök emberi beavatkozást nélkülöző kommunikációját jelenti. Egyes becslések szerint, amíg 2018-ban még „csak” 8,6 milliárd ilyen kapcsolat volt világszerte, addig 2024-re ez a szám 22,3 milliárdra nőhet.

A gépek közötti kommunikáció ma már számos iparágban bevett megoldás. Használják az intelligens közlekedés területén, az okos otthonok és okos városok kialakításakor, de a kiskereskedelemben is ide tartozik többek közt az elektronikus fizetés, vagy az útdíjak.

Érdekesség, hogy Magyarország az MVM NET a világon is az elsők között épített ki egy különleges mobiladat-hálózatot a 450 MHz-es frekvenciasávban, amely kiválóan alkalmas az ilyen kommunikációra. Ez a rendszer, az LTE 450, már 2016 óta működik. A hálózat transzparens mobil adatátvitelre alkalmas, nem a hagyományos értelemben vett, „lakossági” mobiltelefonálás és mobilinternet igényeire szabták. A használatával a nyilvános mobilhálózatoknál jelentősen magasabb biztonsági szint érhető el.

Az energetikai és okosváros-megoldásoknál szükség van infokommunikációs háttérre, stabil, nagy kapacitású hálózatokra, amelyeken keresztül a különböző adatok eljuttathatóak a központba. Az adatok feldolgozásához pedig számítási kapacitások kellenek, hogy a beérkező információk feldolgozását követően kézzel fogható szolgáltatások jöhessenek létre. Az LTE 450 hálózat országosan egyenletes földrajzi lefedettséget biztosít, és a nem lakott területeken, vagyis a településeken kívül is elérhető, lefedettsége meghaladja a 95%-ot. A korábbi tesztek alapján a hálózat kiválóan alkalmas okosmérési célokra. A kommunikáció ráadásul kevés energiát fogyaszt, ami azt jelenti, hogy az eszközök saját akkumulátorral, elemmel akár 10 éven keresztül is üzemelhetnek bármilyen beavatkozás nélkül. A technológia emellett kiválóan skálázható, azaz akár több millió eszköz is csatlakozhat a hálózathoz.

Az MVM NET LTE 450-es rendszere a jelenleg elérhető, leginkább sokoldalú technológiai megoldást – az LTE Cat-M1-et – alkalmazza, amely képes nagyobb adatforgalmat generáló, akár nem helyhez kötött alkalmazásokat is kiszolgálni, nagyobb adatátviteli kapacitással rendelkezik mind a sebességet, mind a darabszámot tekintve, emellett késleltetése is jóval kedvezőbb a hagyományos technológiákhoz képest. Ez a mobilhálózat alkalmas valós idejű kétirányú kommunikációra, vagyis például arra, hogy távoli eszközök állapotát rendszeresen monitorozzák, azokat beállítsák, frissítsék, illetve az esetleges üzeneteket vagy riasztásokat nyugtázzák. Mindemellett a rendszer természetesen megfelel minden biztonsági és titkosítási követelménynek.