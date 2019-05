Barabási Albert László kapta a Bolyai-díjat

A Bolyai János Alkotói Díj egy civil kezdeményezésre létrehozott, alapítványi elismerés, amelyet kétévente kapnak meg a magyar tudományos élet azon kiemelkedő alakjai, akiket a mindenkori köztársasági elnök védnökségével működő díjbizottság egyöntetűen érdemesnek tart a 100 ezer euróval is járó elismerésre.

A nyertesről egy tizenöt tagú, független díjbizottság dönt, amelynek elnöke a mindenkori köztársasági elnök vagy személyes delegáltja, további tizennégy tagjának felét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, másik felét pedig a Bolyai-díj Alapítvány alapítói delegálják. A díjat a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is ünnepélyes keretek között adta át a Magyar Tudományos Akadémia épületében Áder János köztársasági elnök május 29-én.

Az idei év díjazottja egy valódi polihisztor, Barabási Albert László. Fiatalként szobrászattal is foglalkozott, egyetemi tanulmányait azonban a fizika területén végezte a Bukaresti Egyetem, az ELTE, később pedig a Boston University hallgatójaként. Áttörő sikereit végül a hálózatkutatásban érte el, amivel immáron több, mint húsz éve foglalkozik. Olyan innovatív publikációk fűződnek a nevéhez, mint a The Diameter of the WWW, A hálózatok tudománya, vagy épp a Villanások – a jövő kiszámítható. Legújabb munkájában, melynek címe A képlet – a siker egyetemes törvényei, az elismertség szabályszerűségeit írja le egzakt paraméterekkel és meglepő pontossággal.