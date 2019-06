Bemutatkozott a Decathlon robot munkatársa

Gyorsabban dolgozik, mint az emberi munkaerő, mégsem veszi el a munkát hús-vér kollégáitól a Decathlon áruházakban dolgozó Cleveron 402 csomagkiadó robot.

A Cleveron 402 a vásárlók által leadott online rendeléseket kezeli, a csomagok érkezéséről pedig sms-ben értesíti a vevőket. Ha megjött az sms, a vásárló az üzletben beírja a robot érintőképernyőjén az üzenetben kapott kódot, amelynek alapján a gép kikeresi az adott rendelést a raktárból, és pár pillanat alatt kiadja a terméket. Így a vevő egyszerűen, munkatárs segítsége nélkül, mindössze 10 másodperc alatt tudja átvenni rendelését. A Cleveron hasznos információkat gyűjt a Decathlon számára a csomagok méreteiről és az átlagos átvételi időkről is, ezzel hozzájárulva a folyamatok további fejlesztéséhez.

A 402-es mellett a Cleveron 301-es is bemutatkozott, ez a modell is a csomagkiadásért felelős. Működési elvét tekintve hasonlít a 402-eshez, ám igényli az emberi segítséget.

A Nyugati téri áruházon kívül a Corvin Plázában és a Budaörsön található üzletben is munkába álltak a Cleveronok.

„Egyszerűbb automatizált rendszerekkel már találkozhattak a hazai vásárlók az online rendelések átvételénél, de ez a magas szinten automatizált megoldás egyedülálló az országban” – mondta Román Gergely, a Decathlon Magyarország online kereskedelemért felelős igazgatója. „Fontos számunkra, hogy nem csupán a vásárlói élményt növeljük ezzel a fejlesztéssel, hanem munkatársainknak is időt spórolunk, így több figyelmet fordíthatnak majd az üzlet látogatóira és az emberközpontú feladatokra. A Cleveron gépek nem kevés időt takarítanak meg nekünk, átlagosan napi másfél órával jut majd több idő a vás&a acute;rlókra. Ez éves szinten 22 és fél napot jelent, ami egy munkavállaló egy egész havi munkaidejével egyezik meg, akinek így ennyivel több ideje jut a vásárlókra. A projektet észt partnerünkkel, a Cleveronnal közösen bonyolítottunk le, és az új technológia munkába állításával folytatjuk a Nyugati téri áruházunk digitális úttörését.”

A Cleveron vezérigazgatója, Arno Kütt elmondta, hogy a magyarországi fejlesztéssel ők is közelebb kerültek kitűzött céljukhoz, ahhoz, hogy a vásárlók ne vesztegessék idejüket sorban állással az online rendelésük átvitele közben. „Az e-kereskedelem térhódítása miatt a sikeres kereskedők nap mint nap szembesülnek azzal a problémával, hogy egyre több csomagot kell kezelniük, ami az alkalmazottaknak több munkát, a munkaadónak pedig extra költséget jelent. A hosszú sorban állás ráadásul negatív vásárlói élményt is eredményez” – magyarázta Kütt. „A Decathlon közismerten innovatív vállalat, és hozzánk hasonlóan számukra is kiemelten fontos az alkalmazottak és a vásárlók ideje, akik mostantól pár másodperc alatt átvehetik online leadott megrendeléseiket automatizált rendszereink segítségével.”