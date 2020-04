Bemutatkozott az Organic elektronikus fizetési megoldása

Az Organic megoldása segíti a magánszemélyek és a vállalkozások közötti banki tranzakciók felgyorsítását, egyszerűsítését, és ezáltal a teljes gazdaság készpénzmentessé tételét, valamint a vállalkozások digitalizálását, melyre a koronavírus járvány miatt is kiemelt szükség van.

A megoldás két különálló, de egymással szorosan együttműködő alkalmazásból áll: az Organic Pénztárca magánszemélyek közötti pénzforgalmat, valamint vásárlást tesz lehetővé egy mobiltelefonos applikáció segítségével. A felhasználók érintésmentesen, egyszerűen, QR-kód segítségével tudnak egymásnak azonnal utalni, egymástól pénzt kérni, de az alkalmazás képes arra is, hogy a felhasználók számlákat osszanak meg egymás között, vagy akár a szomszédnak is be tudjanak vásárolni anélkül, hogy az készpénzmozgással járna együtt. Nincs feltétlenül szükség bankkártyára sem, mert az alkalmazás képes bármilyen hazai bankszámlához kapcsolódva elvégezni az azonnali utalást a fizetéskor. Sőt, a rendszer későbbi fázisában a fejlesztők ígérik, hogy SZÉP kártyával és cafeteria kártyamegoldásokkal is bővítik az Organic Pénztárca funkcióit, illetve a legnépszerűbb pontgyűjtő hűségkártyák kezelését is beépítik az alkalmazásba, így bárki teljes pénztárcája ténylegesen képes a mobiltelefonjába költözni.

A kereskedőknek nyújtott Organic Terminál segítségével bármely vállalkozás percek alatt képessé válik elektronikus fizetés azonnali fogadására, anélkül, hogy ehhez bármilyen speciális eszközt meg kellene vásárolnia. Az Organic Terminál telepíthető okostelefonra, táblagépre vagy akár számítógépre is - írják.

Mint ahogy az Organic Soft Kft. ügyvezetője, Kurucz Attila elmondta: “Jelenleg nem csak hazánkban, hanem egyelőre a világon sem található ilyen összetett, de mégis egyszerűen használható és biztonságos, az azonnali fizetési rendszerre épülő informatikai megoldás, mely reményeink szerint hamarosan a magyar felhasználók kedvenc és elengedhetetlen telefonos alkalmazásává válik.”