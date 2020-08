Chatbot funkcióval bővül az ÉletMentő applikáció

A chatbot gyorsabb és hatékonyabb segítséget nyújt a felhasználóknak, emellett kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtást is támogatja.

A segélyhívásokat gyorsabbá és hatékonyabbá tevő ÉletMentő applikációba újabb funkció került annak érdekében, hogy a lakosság számára a lehető legnagyobb segítséget nyújthassa. Augusztus 6-tól érhető el az applikáció chatbot funkciója, amelynek köszönhetően az alkalmazást érintő telepítési és felhasználási kérdések esetén gyorsabban és hatékonyabban tudnak segítséget nyújtani a felhasználóknak, valamint kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtás folyamatát is támogatja a funkció.

„Ma már az üzleti és a mesterséges intelligencia elemeit is használjuk az életmentés számos területén, köztük a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal közösen, idén januárban útjára indított ÉletMentő applikációhoz kapcsolódóan is. Ezt az alkalmazást a fél évvel ezelőtti indulása óta eddig mintegy 500 ezren töltötték le, és már mintegy 2500 segélyhívás az appon érkezett mentésirányító bajtársainkhoz” - mondta Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.

Az ÉletMentő applikáció a Balaton környékén élőket és ott nyaralókat is segíti: ahogy eddig is, a Balaton környékéről beérkező segélyhívásoknál szükség esetén riasztják a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát is.

„A vízimentők sürgősségi betegellátásra szakosodott egységei ez évtől hatékonyabban tudják ellátni feladataikat, ami annak is köszönhető, hogy az Országos Mentőszolgálat tableteket biztosított számunkra, melyeknek köszönhetően mi is bekapcsolódtunk a digitális mentési rendszerbe. Nagy öröm számunkra az, hogy az Országos Mentőszolgálat a korábbinál profibb és gyorsabb kommunikációval bír és az, hogy a bajbajutottak gyorsabban és konkrétabban tudnak segítséget kérni az ÉletMentő applikáció segítségével, mert ezáltal a mi munkánk is hatékonyabbá válik” – mondta el Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

„A Vodafone Magyarország számára kiemelten fontos a balatoni régió, így az utóbbi években folyamatosan fejlesztettük hálózatunkat a térségben. Ennek köszönhetően korábban a tó teljes térségében elérhetővé vált a 4G+ hálózatát, mely így 53 településen érhető el. A balatoni régió és a Vodafone közös története most tovább folytatódik, hiszen ma Siófokon is elindítottuk az újgenerációs mobilhálózatot, az 5G-t, melynek előnyeit terveink szerint hamarosan a teljes balatoni térség megtapasztalhatja” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgatóhelyettese, az igazgatóság alelnöke.