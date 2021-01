Az év elején számos adathalász-támadás indult, az utóbbi időben több neves cég, hatóság nevével visszaélve igyekeztek egyesek fontos pénzügyi adatokat kicsalni a célszemélyektől. A járvány idején megugrott az internetes csalások száma.

Az ember ma már nem mehet biztosra: akárhonnan is kap elektronikus levelet, gondolnia kell rá, vajon nem átverésről, lenyúlásról van-e szó, nem adathalászok próbálják-e kicsalni a személyes adatait és a pénzét.

Legutóbb a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adott közre figyelmeztetést, közölve: egyesek ügyfélkapus bejelentkezési adatokat és bankkártya-információkat próbálnak megszerezni, s ehhez a hatóság nevét használják fel.







Ehhez pedig nem kell egyebet tennie, mint a megadott linkre kattintani, s kitölteni a felugró űrlapot. Ebben a csalók főként a bankkártyák hátlapján található háromjegyű számot, az úgynevezett CVV/CVC kódot vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik el. – Ha valaki megadja a bankkártyája adatait, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le számlájáról – hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

Beszélni magyarul?

A hatóság ahhoz is adott fogódzót, hogyan lehet felismerni a csalást. Egyrészt a NAV nevében írt, és pénzt ígérő elektronikus levelek, sms-ek rendszerint hibás nyelvi fordulatokat, értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak, miközben tegező megszólítást használnak. A legfontosabb mégis az, hogy a hatóság ügyfélkapun keresztül vagy postán érkező hivatalos iratban tájékoztatja ügyfeleit a túlfizetésről, vagyis ez ügyben az e-mail, az sms szóba sem jön.

A hivatalnál azt tanácsolták, hogy az ügyfélkapus belépési kódokat mindenki csak a megfelelő oldalon – tehát a nav.gov.hu vagy a magyarorszag.hu honlapon – adja meg. Emellett mivel







Végül: érdemes felkeresni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kibervédelmi intézetének honlapját, a csalások kapcsán ott számos információ fellelhető.

Bolt, bank? Mindegy!

Messze nem az adóhivatal az egyetlen, amelynek nevét adathalászatra használják fel egyesek. A Magyar Nemzet a napokban írta meg, hogy az Aldi is közölte: a cég nevében csalók sms-eket és e-maileket küldenek azzal a szöveggel, hogy a címzettnek csomagja érkezett a kereskedelmi lánctól, esetleg nyeremény ütötte a markát, vagy tesztelésen vehet részt. – A kiküldött sms-ekhez és e-mailekhez a cégnek nincs köze – jelezte a lánc, s arra kérte a felhasználókat, hogy ne kattintsanak a linkekre, ne adják meg felhasználónevüket, jelszavukat vagy egyéb személyes adatukat.

Adathalász-kísérletekről számolt be január közepén a Jófogás internetes kereskedelmi portál is, azt jelezve, hogy egyes felhasználóitól a bankkártyaadataikat próbálták némelyek kicsalni. A társaság kiemelte: szállításnál senkitől nem kérik előre a bankkártyaadatokat, ezért ne dőljenek be a vevők, ha ilyen igény érkezik. A Jófogásnál hangsúlyozták: ha valaki megadta bármilyen fontos adatát, tegyen feljelentést a rendőrségen és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a számlavezető bankjával.

Veszélyes a Facebook

S ha már bankok: január első napjaiban az OTP is borús hangú figyelmeztetést adott ki. Eszerint igencsak megmozgatta a járvány a bűnözök fantáziáját, az interneten elkövetett visszaélések száma ugyanis a négyszeresére nőtt. "A támadások valamennyi bank elektronikus szolgáltatásait használó ügyfelét érinthetik" – tették hozzá a pénzintézetnél.

Az OTP szerint mostanában két csalási módszer is divatos lett. Az egyik terepének a közösségi oldalak, a csevegőalkalmazások számítanak, a másik célpontjai pedig a lakáskereső magánszemélyek.

