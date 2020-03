Kényelmes otthoni irodai megoldásokat ajánlj a Canon

Számokat és betűket felismerő szoftvert, digitális dokumentumtárat és multifunkciós nyomtatót ajánl a Canon, amellyel könnyebb a munka még otthonról is.

Sok vállalatnál a kollégák a munkaidő nagy részében az egyterű irodákban dolgoznak, és ahol jó a kémia, ott könnyű megszokni a társaságot, és második otthonná válik a cég. Ezeken a munkahelyeken is törekszenek arra, hogy a munkatársak rugalmasan oszthassák be a napjaikat, jusson idő a családi élet szervezéséhez, a szellemi és fizikai egészség megtartásához elengedhetetlen testmozgásra, és ezekhez a rugalmas munkaidő és a távolról történő munkavégzés kombinációja kedvelt megoldás. Már álláshirdetésekben jelölik juttatásként a rendszeres otthoni munkavégzés lehetőségét. A munkafeltételeket azonban otthon is biztosítani kell és ez nemcsak a megfelelő sávszélességű internetet jelenti, hiszen a gazdasági ügyletek adminisztrációjának formai követelményei vannak.

Most, hogy minimálisra muszáj csökkenteni a közösségi helyeken személyesen megjelenők számát, a pénzügyi dokumentáció nem áll meg, ha a beérkező dokumentumokat egyvalaki beszkenneli. Innen elektronikus úton megy a maga útján, mert a kifinomult képalkotó rendszer felismeri a számokat, karaktereket. A jóváhagyás, a könyvelés, fennakadásmentes home office-ból is. A digitális dokumentumtár minden jogosult számára bárhol elérhető, innen nem veszik el semmi.

A munkavállalók egy otthoni multifunkciós, gazdaságosan üzemeltethető nyomtatóval sok olyan feladatot tudnak megoldani, ami akár a munkához akár a magánélethez szükséges lehet. Szerződések és nyilatkozatok, diákoknak jegyzetek, gyerekeknek szórakoztató kézműves elfoglaltság: egy modern, wifi kapcsolattal rendelkező nyomtató kell, hogy kéznél legyen, különben nehezebb és frusztrálóbb lesz a munka. A munkához kapcsolódó dokumentumok kezelése mellett a fotók nyomtatása, egyedi körömmatrica és a színes dekorációk készítése a szabadidőben több kreatív lehetőség örömét kínálják.

Használjuk ki jól az új körülményeket, maradjunk egészségesek és aktívak!