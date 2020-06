Kétmilliárd forintot fektettek be a magyar virtuális startup-piactéren

A virtuális piactéren már befektetőt talált vállalkozás a Medicall digitális egészségügyi szolgáltató, illetve a VetCall, ami egy applikáció, amelyen az állattartók gyors, szakmailag megalapozott telefonos tanácsadást kérhetnek állatorvosoktól, időpontot foglalhatnak, és helyszíni vizitre is kihívhatják az orvost. A Medicall nagyságrendileg 500 millió forintos, a VetCall pedig 600 millió forintos befektetésben részesült.

Opciós megállapodással - ami egyértelmű befektetői szándékot takar - két vállalkozás rendelkezik, a Vitamio és a Value on Board, előbbinél nagyságrendileg 500 millió forintos, utóbbinál 400 millió forintos befektetés várható.

A Vitamio egy mobilapplikáció-alapú vitamin kalkulátor, amely kiszámolja a felhasználó számára szükséges vitamin igényt. A felhasználó a testre szabott vitaminadagot megrendelheti az applikáción belül. A Value on Board pedig automatizált, chat alapú marketing technológiai megoldásokat takar.

A közlemény szerint az Emvitis a legígéretesebb magyar startupokat köti össze azokkal a magyar befektetőkkel, akik a recesszió miatt most új, hosszú távon is ígéretes célt keresnek a pénzüknek. A digitális felületen olyan projektek mutatkozhatnak be, amelyek a smart city koncepciót, a fenntartható fejlődést, illetve az egészségügyi szektort érintő okos alkalmazásokon dolgoznak. Az Emvitis felületén az elmúlt két hónapban több mint 100 startup regisztrált - írja az MTI.