Középkori kovácsműhelytől a dübörgő tankokig

Magával ragadó, korokat átívelő élményben lehet része annak, aki részt vesz a VR Tours Budapest által szervezett városnéző túrákon a Budai Várnegyedben. A magyar startup ugyanis az eleve pazar fővárosi látképet és a páratlan hangulatú történelmi örökséget a virtuális valóság technológia segítségével újracsomagolja, és összesen hét magyar történelmi jelenet segítségével visszarepíti a résztvevőket az időben.

Az ötletgazdák összesen hét meghatározó eseményt választottak ki viharos történelmükből. Minden jelenetet körülbelül 5-7 perc hosszú VR videóban mutatva be. A túrákon résztvevők így visszarepülhetnek az 1240-41-es Tatárjárást követő időszakba. Bepillantást nyerhetnek a budai vár 1541-es török ostromába, majd 1686-os visszafoglalásába. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejéből szintén a budai vár ostromát élhetik át. Ezt követően belekóstolhatnak a boldog békeidőkben, virágzó Buda 1896-ban tapasztalható hangulatába. Míg a 20. századból két véres esemény virtuális tanúi lehetnek a résztvevők: a német csapatok által védett budai vár orosz ostromának 1945-ben, illetve az 1956-os forradalom kirobbanásának.

„Hazánk történelme rendkívül változatos és gazdag, telis-tele olyan izgalmas eseményekkel, mely a hazai és a külföldi turisták számára is rengeteg izgalmat nyújtanak. A virtuális valóság technológia mostanra elérte azt a szintet, hogy segítségével képletesen az időutazás is elérhető, azaz lehetséges különböző korokat élethű háromdimenziós élményként megtapasztalni. Közel egy évnyi intenzív fejlesztési munkát követően néhány hete indítottuk el az első VR Tours Budapest túráinkat a Budai Várnegyedben. Azt gondoljuk, hogy egy teljesen egyedi, a legfrissebb igényeket is kielégítő élményt tudunk nyújtani mind honfitársainknak, mind az idelátogató turistáknak. A későbbiekben pedig a történelem oktatáshoz kapcsolódóan iskolások számára is külön lehetőségeket tervezünk biztosítani, hogy részt vegyenek virtuális sétáinkon" – hívta fel a figyelmet Kurucz Márton, a VR Tours Budapest operációs igazgatója.