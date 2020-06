Május végén startolt a Marcel

Egyedülálló, a teljes nemzetközi szervezetet összekötő, mesterséges intelligencia alapú platformot mutatott be a Publicis Groupe. A vállalat alapítójáról elnevezett Marcel új alapokra helyezi az eddig holdingként működő cég struktúráját, hiszen lehetővé teszi, hogy a szervezet közel 83 000 munkatársa egy csapatként működjön, és az egyes projektekre mindig a legalkalmasabb szakemberekből álló nemzetközi csapatok alakulhassanak meg.

A vállalat a koronavírus-járvány miatt a vártnál hamarabb indította el a programot, hiszen minden eddiginél fontosabb, hogy a távolról dolgozó munkatársak közti kapcsolat zökkenőmentes legyen. Először az Amerikai Egyesült Államokban tesztelték az AI technológiát, május végére pedig a globális cégcsoport minden tagjánál, így a Publicis Groupe Hungary-nél is elkezdődött a bevezetés. A Marcel nemcsak az ügyfélélményt maximalizálja, hanem a vállalaton belül is korlátlan információáramlást és összeköttetést biztosít. Sőt elérhető a felületen egy „koronavírus tudás-tartalombázis”, amely a világ összes országára vonatkozó riportokat és analitikákat tartalmaz - írják.

A rendszer tulajdonképpen egy „elismerés” alapú platform, ahol a munkalehetőségek – jobs és gigs – megjelennek. Ezekre azok a kollégák jelentkezhetnek, akiknek egy adott időszakban van extra kapacitása és a képességeik alapján a feladatra dedikálhatók. Egy-egy nemzetközi projekten való részvétel azoknak a kollégáknak ad kiugrási lehetőséget, akiknek a teljesítménye és tehetsége indokolja ennek a különleges lehetőségnek a kiaknázását. Az ügynökség dolgozói így nemzetközi tapasztalatra tehetnek szert, új területeken és feladatokban próbálhatják ki magukat, alakíthatják személyes fejlődésüket, miközben a motivációjukat és elkötelezettségüket is meg tudják őrizni. „Az ügynökségi munka mindig nagyon feszített és megterhelő, de az is nagyon fontos, hogy a kollégáknak nemzetközi szakmai fejlődési lehetőséget tudjunk biztosítani, és hosszú távon meg tudjuk tartani őket egy-egy feladatkörben, miközben a megújulásra is lehetőséget biztosítunk. Természetesen a magyar piacon felmerülő feladatok is meg fognak jelenni idővel a felületen, de mindez nem azt jelenti majd, hogy a magyar ügyfelek drágább szolgáltatást kapnának, ha például egy nemzetközi kolléga csatlakozik egy feladathoz. A csapat, a szakértelem és szaktudás szintje növelhető tovább ezzel a megoldással” – mondta Sásdi Helga, a Publicis Groupe Hungary vezetője.