Mi a DeepFake? Milyen veszélyeket rejt a TikTok?

Ingyenesen letölthető a Neumann Társaság honlapjáról a Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt stílusban megírt IT biztonsági tankönyvének aktualizált kiadása, amelyből már az is kiderül, hogy miként lehet felismerni a DeepFake technológiával készített hamis videókat, vagy mire kell vigyáznia a gyerekeknek a népszerű TikTok közösségi szolgáltatás használatakor, de még abban is segítséget nyújt, hogyan kell megóvni digitális eszközeinket, ha azokat otthonunktól távol, például szállodában vagy étteremben használjuk.

Az Erdősi Péter Máté és Solymos Ákos által írt IT biztonság közérthetően című tankönyv bármilyen mobil eszközön, e-könyv-olvasón és számítógépen könnyen olvasható, illetve igény szerint ki is nyomtatható. A kötet első kiadását még 2017-ben adta ki a társaság, azonban a technológia gyors fejlődése miatt elengedhetetlen ismeretanyagának évenkénti frissítése, amelyben idén a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájának szakértői is közreműködtek.

A 2019-es kiadás tananyaga olyan aktuális témákkal bővült, mint az utóbbi egy évben egyre nagyobb számban feltűnő, DeepFake videók, amelyek készítői mesterséges intelligencia felhasználásával hamisítanak meg jeleneteket, például a valóságban jelen sem lévő szereplőket generálva a felvételekre.

“A Neumann Társaság a civil társadalom iránti felelősség jegyében továbbra is mindenki számára ingyenesen hozzáférhető könyvvel igyekszik segíteni abban, hogy minden állampolgár felelős módon használja az infokommunikációs eszközöket. Az elmúlt két évben több tízezren töltötték le honlapunkról a kiadványt, reményeink szerint a friss kiadása is hasonlóan sikeres lesz” - mondta el dr. Beck György, a Neumann Társaság elnöke az ingyenesen letölthető kiadvány publikálása kapcsán.