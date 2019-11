Milyenek lesznek a jövő hotelszobái?

Az internet térhódításával és a gyors digitalizációval egyre nagyobb az igény a zökkenőmentes digitális élményre a társasházak lakói és a szállodák vendégei körében. Ezzel párhuzamosan a klímavédelem jegyében felértékelődnek az olyan, energiafogyasztást csökkentő és az energiahatékonyságot javító megoldások, amelyek egyúttal képesek biztosítani azt is, hogy az ingatlantulajdonosok is megkapják az elvárt nyereséget. A Schneider Electric október elején, az Innovation Summit Barcelona rendezvényen mutatta be a Connected Room Solution rendszert, ami képes egyszerre támogatni ezeket az igényeket - írják.

Az IoT-alapú, moduláris megoldás részét képezi egy intelligens szobavezérlő rendszer, amivel a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionálás, a világítás, a redőnyök és az ajtók vezérlése mellett a modern helyiség-érzékelők kontrollja is megvalósítható. A Connected Room Solution nyílt architektúrájának köszönhetően különféle jelenlegi és jövőbeli protokollokkal, eszközökkel és alkalmazásokkal is képes együttműködni.

„Az intelligens épületek és szállodák sokkal többről szólnak, mint a működési és az energiahatékonyság. Napjainkban az épület- és szállodatulajdonosoknak úgy kell elérniük ezeket a célokat, hogy közben jobb élményt nyújtanak bérlőik, vendégeik és lakóik számára. Életünk nagy részét épületekben töltjük, és mi küldetésünknek érezzük, hogy a lehető legjobban teljen ez az idő” - hangsúlyozta Manish Kumar, a Schneider Electric Digital Buildings üzletágért felelős alelnöke.

A Connected Room Solution teret ad olyan hasznos, IoT-alapú megoldások kialakításához, mint a például az automatizált hibaérzékelés és -diagnosztika, a térkihasználtság felmérése, a navigáció, további infrastruktúrafejlesztés nélkül - teszik hozzá.