Nemzetközi talk show a mesterséges intelligenciáról november 30-án

Az MVM által szervezett esemény, a Future Talks powered by MVM című ingyenes, online, interaktív élő talk show angol és magyar nyelven is elérhető lesz - írja a HírTv.

Szakterületeik világsztárjaival rendezi meg az MVM Csoport a Future Talks powered by MVM című ingyenes, online, interaktív talk show-t.

A mesterséges intelligencia és a tudomány nemzetközi szinten is jegyzett szakértői a technológia jelenét és jövőjét, az emberiségre és az emberi életre gyakorolt hatását veszik górcső alá, illetve válaszolnak a nézők kérdéseire is november 30-án 18 órától.

Az eseményre New Yorkból jelentkezik be Neil deGrasse Tyson világhírű amerikai asztrofizikus, író, tudománykommunikációs személyiség, a New York-i Hayden Planetárium igazgatója, több sikeres ismeretterjesztő televíziós műsor házigazdája a National Geographic csatornán.

A beszélgetés résztvevője lesz még

Stuart J. Russell , a kaliforniai Berkeley Egyetem villamosmérnöki és informatikai karának, illetve a San Francisco-i Egyetem idegsebész professzora,

, a kaliforniai Berkeley Egyetem villamosmérnöki és informatikai karának, illetve a San Francisco-i Egyetem idegsebész professzora, Tilesch György , a világ egyik legkeresettebb mesterségesintelligencia-szakértője, a BetweenBrains: Mesterség és Intelligencia című könyv társszerzője,

, a világ egyik legkeresettebb mesterségesintelligencia-szakértője, a BetweenBrains: Mesterség és Intelligencia című könyv társszerzője, Buzsáki György , agykutató, egyetemi tanár, a New York Egyetem orvostudományi karának professzora, a Magyar és az Amerikai Tudományos Akadémia tagja és

, agykutató, egyetemi tanár, a New York Egyetem orvostudományi karának professzora, a Magyar és az Amerikai Tudományos Akadémia tagja és Kishonti László, az AImotive önvezető járművek technológiáját fejlesztő vállalat vezérigazgatója.

A talk show ingyenesen, regisztráció nélkül, bárki által megtekinthető az MVM Facebook- és Youtube-csatornáján, illetve a Future Talks - powered by MVM honlapján november 30-án 18 órától.

Az esemény nyelve angol, magyar nyelvű szinkrontolmácsolással.

(Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/398239114862049/)

László Kishonti

San Francisco-ból kapcsolódik a beszélgetéshez Stuart J. Russell, a kaliforniai Berkeley Egyetem, illetve a San Francisco-i Egyetem professzora, idegsebész, a mesterséges intelligencia témájában írt, és 13 nyelvre lefordított, 118 ország több mint 1300 egyetemén használt alaptankönyv társszerzője. A beszélgetés moderátora Tilesch György, a Mesterség és intelligencia (BetweenBrains) című könyv társszerzője, a világ egyik legkeresettebb mesterséges intelligencia-szakértője. Az este folyamán megosztja véleményét a nézőkkel Buzsáki György, a New York Egyetem orvosi karának professzora, agykutató, a Magyar és az Amerikai Tudományos akadémia tagja, az agykutatás Nobel-díjának megfelelő Agy Díjjal is elismert szaktekintély.