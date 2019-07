Okos pelenkát gyárt a Procter&Gamble

A Procter&Gamble a Saatchi & Saatchi New York mellett a magyar Saatchi & Saatchi Budapesttel, a Logitech-kel és a szoftveres hátteret működtető Alphabet csoporthoz tartozó Verilyvel valósította meg újgenerációs babafelügyeleti rendszerét a Lumit.

A Lumi nem egyszerűen egy okos pelenka, hanem egy olyan alkalmazás is, amelyben a kisded alvási, étkezési és éppen ebben a korban nagyon fontos anyagcsere folyamatait is rögzíti. A Lumi 0-24-ben érzékeli a pelenka nedvességi szintjét, a nedves vagy súlyosan nedves állapotokról pedig automatikusan értesítést küld a szülők telefonjára. A nagyfelbontású képet adó, széles látószögű HD kamera napszaktól függetlenül monitorozza a baba alvási szokásait, hangszóróján keresztül a baba és mama közötti kapcsolatot is lehetővé teszi, illetve a rendszer segítségével ellenőrizhető válik a szoba páratartalma és hőmérséklete is.

A termék ősztől lesz elérhető Amerikában és Nagy-Britanniában.