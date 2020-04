Percekkel rövidülhet a számlafizetés

Március elején elindult az Azonnali Fizetési Rendszer Magyarországon, aminek köszönhetően egyedi belföldi forintátutalásaink 5 másodpercen belül megérkeznek a fogadó félhez. További újdonság, hogy e-mail-címre, mobilszámra, adószámra, adóazonosító jelre is küldhetünk pénzt. Mostantól pedig elérhetővé vált az azonnali fizetés indításához szükséges QR-kód a számlákon is. Elsőként a Billingo online számlázónál érhető el az azonnali fizetést támogató "Azonnali Számla".

"Felismertük, hogy az online számlázáson túl számos olyan digitális szolgáltatást is nyújthat a webshopoknak, könyvelőknek, az online számlázót használóknak, amikkel csökkentheti számukra az adminisztrációs terheket, ezért is döntöttünk úgy, hogy elsőként vezetjük be az azonnali fizetési QR-kódot" - mondta el Sárospataki Albert, a Billingo ügyvezetője, aki hozzátette: cég QR kódjai teljes mértékben megfelelnek a Magyar Nemzeti Bank által tavaly nyáron kiadott útmutatónak.

A számlát befogadónak mostantól nem kell kitöltenie az átutalási megbízás mezőit, mivel a QR-kód lefotózásával a mobilbanki alkalmazásban automatikusan és hibamentesen kitöltésre kerülnek az adatok, különös tekintettel a közlemény rovatra. Ez utóbbi a könyvelők és a webshopok számára lesz hasznos, amelynek segítségével a banki számlatörténetben hibamentesen azonosíthatók lesznek a folyószámlára befolyó átutalások.

A felhasználónak csupán annyi dolga van, hogy egyszer megadja a Billingo fiókjában a QR-kód előállításához szükséges további adatokat, úgymint a saját bankszámlájához tartozó SWIFT-kódot, valamint az IBAN-számlaszámot. Ahogy ez megtörtént, a számlázórendszer képes lesz automatikusan előállítani az azonnali fizetéshez szükséges QR-kódot.

"Jelenleg egyetlen hazai nagybank mobilalkalmazása, a myRaiffeisen képes az MNB által kiadott azonnali fizetési QR-kódot olvasni. Várakozásunk szerint a következő hónapokban további 3-4 bank mobilbanki alkalmazása lesz alkalmas a QR-kód olvasására és 1 év múlva már az összes fel lesz készítve erre" – nyilatkozta Sárospataki Albert.