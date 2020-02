Stabil marad az okostelefon-piac 2020-ban

Továbbra is okostelefonokra költik a fogyasztók a műszaki elektronikai termékekre szánt büdzséjük közel felét 2020-ban. A készülékvásárlások várhatóan 444 milliárd eurós forgalmat generálnak majd.

"Korszakalkotó innovációkkal lenyűgözni a fogyasztókat nagy kihívást jelentett az elmúlt években, különösen, ami az okostelefonok piacát illeti" - nyilatkozta Pavlin Lazarov, a Telecom GfK-szakértője. - "A legszemélyesebb eszközünkkel történő interakciók rendkívül magas szintre emelkedtek, s ezzel párhuzamosan nőttek az elvárásaink is a hardvert és a teljesítményt illetően. Elmondhatjuk, hogy mára a prémium kategória és a teljesítmény vált standarddá. Mindazonáltal a fogyasztók lélegzetüket visszafojtva várják, hogy az új top modellek megjelenjenek a piacon, amellett, hogy minden tavaly eladott öt okostelefonból négyet 2019-ben dobtak piacra. A megfelelő árérték aránnyal fenntartani a fogyasztók érdeklődését sikeres stratégiának bizonyulhat."

A termékjellemzőktől az előnyökön át az élményekig

Az elmúlt évek során az innovációk határozták meg az okostelefonok piacát, és ez az a terület, ahol a könnyen elérhető fejlesztések helyet kaptak. A "minél több, annál jobb" mantrát követve az okostelefonok egyre több és jobb tulajdonsággal bírnak. A legalább 6"-es kijelzős okostelefonok aránya 2019-ben elérte a 70 százalékot, míg ez az arány 2018-ban mindössze 24 százalék volt. A GfK globális fogyasztói felméréséből kiderül, hogy a felhő alapú tárhelyszolgáltatás ellenére a fogyasztók a belső tárhely méretét tartják a legfontosabbnak, amikor okostelefont vásárolnak. Ez megmagyarázza, miért volt a 2019-ben eladott okostelefonok 37 százalékának 128 GB-nyi, vagy még több tárhelye.

A fogyasztók fele az akkumulátor élettartamát jelölte meg az egyik legfontosabb tulajdonságként okostelefon-vásárlásnál. Az eredményből kiderül, hogy a 2019-ben eladott okostelefonok akkumulátorainak 38 százaléka legalább 4000 mAh-es kapacitással bírt. A gyorsaság és az akkumulátor élettartama ugyancsak alapvető azon felhasználóknál (44 százalék), akik játszanak a telefonjukon. Mindent összevetve a telefonok tulajdonságaiból adódó előnyöknek valódi élményt kell adniuk, amelyeket a fogyasztók elvárnak és használat közben értékelnek is.

Az 5G status quoja 2019-ben

Az egyik legfontosabb technológiai fejlesztés, amely szorosan kapcsolódik a teljesítményhez és az élményekhez, az az 5G. 2019-ben már több, mint tíz márka kínálatában szerepelt 5G-s okostelefon. Az 5G terjedése erősen függ az adott ország telekommunikációs infrastruktúrájától. Dél-Koreában a 2019 első negyedévében eladott okostelefonok harmada már 5G-re volt képes, míg ez az arány NagyBritanniában és Ausztráliában két százalékra tehető. A legnagyobb okostelefon-piac: Kína, gyorsan felzárkózott, hiszen 2019 decemberében az összes okostelefon-eladás 8 százalékát már 5G-s modellek generálták.

Kényelem és egyszerűsödés, mint további növekedési tényezők

A fogyasztók folyamatosan keresik azt, hogy hogyan javíthatnának kényelmi- és jólléti helyzetükön úgy, hogy közben a napi interakcióik egyszerűsödnek. Ezek a trendek jól tetten érhetők a hordható okoseszközökön keresztül, amelyek darab alapon robosztus, 28 százalékos növekedést értek el 2019-ben. Az értékbeli növekedés még erőteljesebb volt, hiszen több, mint 40 százalékot ért el, ami elsősorban az okosórák és a csuklón hordható okos kiegészítők iránti magas keresletnek köszönhető. Ahogy a fogyasztók egyre tudatosabban figyelnek egészségükre, az olyan funkciók, mint a vérnyomásvagy a véroxigénmérés egyre inkább teret nyernek.

Az útközbeni szórakoztatás és a zenehallgatás régóta részét képezik a fogyasztók mobilhasználati szokásainak. Az egyik legújabb fejlesztés e téren a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók, amelyek háromszámjegyű növekedéssel megduplázták 2019-ben a 2018-as eladásokat. Ez a piac számos új játékost vonzott: így 2019-ben globálisan már 30 márka tette ki a darabszám alapú forgalom 80 százalékát.

Hazai okostelefon piac

A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan a telekommunikációs szektor hazánkban is a legmeghatározóbb a műszaki elektronikai piacon, mivel 40 százalékos súlya van forgalom alapján. Árbevétel tekintetében az okostelefonok piaca 4 százalékkal nőtt, de a darabszám tekintetében már elég negatív, 10 százalékos visszaesésről beszélünk. A bevétel-növekedéshez hozzátartozik, hogy itthon is a nagyobb kijelző méret és kapacitás felé tolódott el a piac. A hazánkban értékesített telefonok 36 százalékának már 6,2” feletti a kijelzője, míg 2018-ban ez csupán 6 százalék volt. Kapacitás szempontjából hasonló eltolódásról adhatunk számot, mivel a 128Gb-os, vagy annál nagyobb kapacitású telefonok részaránya 5 százalékról 28 százalékra nőtt. Ez is alátámasztja, hogy a magyar fogyasztói szokások a telefonhasználat tekintetében egybecsengenek az európai átlaggal.