Virtuális tesztvezetés keretében a Facebookon mutatja be legújabb modelljét a Ford

Az elmúlt időszakban, a veszélyhelyzet idején Magyarországon is csökkent a Ford márkakereskedésekben az érdeklődő látogatások száma. Ebben az időszakban a tesztvezetéseket is szüneteltette a márka. A korlátozások feloldása után ugyan visszatért az élet a márkakereskedésekbe, de a személyes tesztvezetés lehetősége még mindig korlátozott. A Ford most egy új, virtuális tesztvezetési lehetőséget hirdet meg, melynek segítségével az ügyfél egy hozzáértő és felkészült értékesítő segítségével az otthonában ülve élheti át egy tesztvezetés élményét. Az ügyfél helyett ugyan az értékesítő vezet, de a fejére szerelt GoPro kamerának köszönhetően az ügyfél pont azt látja, amit egy tesztvezetésen látna. Kapcsolattartásuk a vezetés során folyamatos, a Ford Sync3 rendszer segítségével az autóban kihangosítva beszélgetnek. A virtuális tesztút során az ügyfél kérdezhet, kérheti, hogy mikor mit csináljon és mit mutasson meg neki az értékesítő, így a tesztvezetés során az érdeklődő ügyfél egyedi kérdéseire is választ kaphat, és minden őt érdeklő információt megkaphat az adott modellről.

A Ford május 22-én, péntek délután 16:00-kor a márka Facebook csatornáján egy Facebook live stream keretében egy új Ford Kuga PHEV modellen mutatja be az érdeklődőknek az új szolgáltatást.

A Ford Magyarország Facebook oldalán nézhető vissza az élő közvetítés, 2020.05.22-én 16:00-től.

A Ford magyarországi márkakereskedői számára kiemelten fontos, hogy a vírushelyzet mellett is maximálisan ügyfeleik rendelkezésére álljanak. Az új online forma talán nem helyettesítheti teljes mértékben a klasszikus személyes tesztvezetést, de kiszolgálhatja azon ügyfelek igényeit, akik az autóra kíváncsiak, de az adott helyzetben nem tudnak, vagy nem szívesen mennek el teszt vezetni.

A Ford Magyarország és márkakereskedői maximálisan elkötelezettek a járvány lassítása és mielőbbi leküzdése, valamint a járvány megfékezésében dolgozók munkájának segítése iránt. Ezért a Ford márkakereskedői hálózata legújabb társadalmi szerepvállalási programjának keretében vállalja, hogy a magyar egészségügyben dolgozó, és a koronavírus idején fokozott terhelésnek kitett orvosok, ápolók, és egyéb egészségügyi dolgozók Ford típusú autóit soron kívül fogadják, sőt 27% kedvezményt biztosítanak az elvégzett szerviz, javítás vagy karbantartás árából. A szervizszolgáltatás mellett a Ford 15 személygépkocsit bocsátott a legnagyobb hazai humanitárius segélyszervezetek rendelkezésére, hogy segítsen a járvány elleni küzdelemben.