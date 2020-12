Víz alól vagy békaszemmel: így nyílik ki a fotós világ

Egy átlagos fotós számára madártávlatból fotózni egykor daruról vagy hőlégballonról volt lehetséges. Ma már elegendő egy jól felszerelt drónt vásárolnia, mellyel a földről vezérelve is eddig nem látott szemszögből tudja megmutatni a világot. Hasonló jelenség lentről, az úgynevezett béka-perspektívából, vagy akár a víz alól fotózni, melyet ma már egy GoPro kamera segítségével is megtehet az alkotó.

"Ezekre a képekre nemcsak a fotós, de maga a befogadó közönség is rácsodálkozik, hiszen teljesen újszerű az, ami elénk tárul. A fotós társadalom mindenképp új tehetségeket nyert magának az említett eszközök által, hiszen például sok drónos először csak videózgat, aztán elkezd fotózni, és hihetetlen alkotások születnek. A GoPro vizuálisan kevésbé ad újszerű eredményt, inkább maga az extrém helyzet az újdonság, ahonnan a perspektíva kialakítható. Mondhatjuk, hogy ezeket az eszközöket bárki használhatja, de elkötelezett fotósok kezében válik igazi játékszerré: amikor az eszköz adta technológiai sajátosságokkal a tehetség is párosul" – fejtette ki Horváth Imre, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) elnöke.

Csak a drón kedvelőinek számos hazai és nemzetközi verseny ad lehetőséget a tehetségük megmutatására, sőt, a drónoknak külön repülőversenyt is rendeznek.

"Egy ilyen alkalommal, ha például 3D szemüveget kap az, aki leköveti a drón perspektíváját, hitetetlen élményt ad. Nem beszélve a jövő fotográfiai fejlesztéseiről, melyekben helyet kaphat a virtuális valóság és a távvezérlésű technológia összekapcsolása. A terület mondhatni határtalan, még az is elképzelhető, hogy hőkamerával, infravörös fotózással vagy más képalkotási móddal kötjük össze a technológiát" – tette hozzá a szakember.

A MediaMarkt fotópályázatán két drónnal készült alkotást is díjaztak: Gutter Krisztián Lakótelep című fotója a "Lakóhelyed" kategória 2. helyezettje, Horváth Péter Jégbefagyott világ című képe pedig a "Természet" kategória 3. helyezettje lett.

A GoPro kamera egy nagyon sokoldalúan használható eszköz: fejre, de közlekedési eszközre is rögzíthető, így akár azt is megteheti egy alkotó, hogy távirányítóval vezérelhető kisautóval egy tömegben navigálva készít felvételt. A videózás mellett azért kiválóan alkalmas fotókészítésre is, mert a gyors bekapcsolási módnak köszönhetően könnyű elkapni a legizgalmasabb pillanatokat.

Egyelőre még mindig kevesebben gondolnak erre a termékre a fényképezőgép alternatívájaként. A technológia ugyanakkor már régen nem csak profi búvároknak, vagy extrém sportolóknak való, egy hétvégi kirándulás is nagyon jól megörökíthető vele.