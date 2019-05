Önvezető robot dolgozik a Fordnál

A robot azért kapta a “Survival” (azaz Túlélő) nevet, mert képes a környezetéhez alkalmazkodni. Az önvezető gép hordja szét az alkatrészeket a Ford egyik gyárában – méghozzá úgy, hogy közben a legapróbb akadályokat is érzékeli és kikerüli, vagy ha kell, meg is áll, amíg az út újra szabaddá nem válik. Az önvezető robot ugyanazzal a LiDAR technológiával érzékeli környezetét, mint ami a Ford önvezető prototípusaiban is megtalálható.

A szerkezetet teljes egészében a Ford mérnökei tervezték, és ez az első ilyen robot, ami munkába állt. A robot ugyan nem helyettesíti az embereket, de a segítségével 40 emberi munkaóra szabadítható fel naponta, és az így megtakarított időt a dolgozók a bonyolultabb feladatok megoldására fordíthatják.

A robotot egy automatizált polcrendszerrel szerelték fel, amiben 17 rekesz található a különböző méretű és súlyú tárgyak tárolására. A hibák és tévedések elkerülésére a rekeszek nyitása és zárása automatikusan történik, így a dolgozók mindig csak ahhoz az anyaghoz férnek hozzá, amire pontosan nekik van szükségük.

“Majdnem egy éven át teszteltük, és mára hibátlanul működik. Mostanra olyanná vált, mint egy teljes értékű csapattag,” mondja García Magraner. “Remélem, hamarosan teljes időben munkába állíthatjuk, és rövidesen más Ford-gyárakban is megjelennek majd ezek a robotok.”