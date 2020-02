A fiatal munkavállalók többsége társadalmilag felelős munkahelyen dolgozna

A munkahelyválasztás során a leendő munkavállalók döntéseit egyre nagyobb mértékben befolyásolja az adott szervezet társadalmi felelősségvállalási gyakorlata. A Z generáció tagjai számára fontos, hogy kiálljanak a számukra fontos ügyek mellett: 76%-uk aggódik az emberiség bolygóra gyakorolt hatása miatt, míg 60%-uk olyan munkahelyen szeretne dolgozni, amely hatással van a világra. Kis Dóra, a Process Solutions HR igazgatója szerint a 18-26 közötti korosztály világnézete már nem csak a vásárlási döntéseikben, hanem karrierterveikben is markánsan megjelenik. A Process Solutions felmérése szerint a korcsoportba eső munkavállalóik gyakorlatilag 100%-a fontosnak gondolja, hogy a munkahelyük társadalmilag felelős tevékenységeket végezzen. A legfontosabb témák számukra a betegek, a hajléktalanok és éhezők megsegítése, a környezetvédelem, valamint az állatok védelme. A munkavállalók megítélése szerint a vállalatok által végzett CSR tevékenység célja elsősorban a márkaépítés és az értékteremtés.

„Az Y és Z generáció képviselői online készségeik és kultúrájuk miatt rendkívül érzékenyek, és gyorsan észreveszik a hiteltelen vállalati kommunikációt. Azt akarják látni, hogy a társaságok szenvedélyesen támogatják alapelveiket és kiállnak a számukra fontos értékek mellett. A vezetői stílus, a tehetségmegtartó stratégiák és az alkalmazottak elkötelezettségének fenntartása csak néhány a kihívások közül, amelyekkel a vállalkozások ennek eredményeként szembesülnek" – teszi hozzá Kis Dóra.

A Z generáció motivált és vállalkozó szellemű. A bizonytalanságokkal már jobban szembesültek, mint az őket megelőző generáció, és ennek megfelelően keresnek munkát. Ezenkívül láthatták, hogy a szülők és az idősebb testvérek lojalitását a munkáltatók nem jutalmazzák, ezért számukra elvárás, hogy a lojalitás kölcsönös legyen, a fizetés náluk nem az első helyen szerepel. Az online világban felnőtteknek progresszív a világlátása, több forráshoz férnek hozzá, mint valaha, és általában nagyszerű hálózatépítők, ami jelentősen javítja az esélyüket arra, hogy sikeresek legyenek. A Process Solutions-nél mindezek figyelembevételével és ennek szellemében tervezzük meg a vállalat CSR programjait.

A PS-nél rendszeresek az önkéntes napok, amelyek amellett, hogy társadalmilag fontos ügyeket támogatnak, egyfajta csapatépítő és szemléletformáló szerepet is betöltenek a kollégák körében: „A decemberben megrendezett legutóbbi IV. PS Önkéntes Napon már sokéves hagyománnyá vált sütivásárunk után az összegyűjt adományokból a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójához csatlakozva több mint 160 ajándékcsomagot juttatunk el a rászoruló gyermekek számára. Ellátogattunk az Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthonába, ahova kollégáink táncos zenés műsorral készültek és ajándékkal is kedveskedtek a bentlakóknak. Emellett csatlakoztunk a Budapest Bike Maffia "4000 ember vacsorája" kezdeményezéshez, amelyhez több mint 230 szendviccsel járultunk hozzá. A PS csapattagjai heti szinten is önkénteskedtek, az elmúlt időszakban összesen 370 szendvicset, 30 kg gyümölcsöt és 20 kg tartós élelmiszert jutattak el a BMSZKI Dózsa György úti szálló lakóihoz, továbbá rendszeresen szervezünk véradásokat is az irodában" – tette hozzá az igazgató.