A munkaerőpiac fontos kérdéseire keresi a választ az OTP Fáy András Alapítvány

Több évtizednyi, a magyarországi foglalkoztatás kérdéseit vizsgáló tudományos munkásságot tett nemrégiben az interneten közkinccsé az OTP Fáy András Alapítvány. A http://faydigitaliskonyvtar.hu/ címen elérhető digitális tudástár több mint 120 tudományos munkát foglal magába, bárki által elérhető és könnyen kereshető formában. A tudományos munkák az OTP Bank által 1991-ben alapított „Közösen a jövő munkahelyeiért" Alapítvány által működtetett kutatási és ösztöndíjprogramok keretében születtek az elmúlt évtizedek során. A digitális tudástárban a későbbiekben az ELTE és az OTP Fáy András Alapítvány közös tanár továbbképző-programja keretében készülő legszínvonalasabb szakdolgozatok, tanulmányok is helyet kapnak.

„A digitális tudástár elindításával az a célunk, hogy az ez idáig felhalmozott jelentős kutatási munkássággal hozzájáruljunk a hazai foglalkoztatás aktuális kérdéseinek megválaszolásához. Segíteni, támogatni kívánjuk a munka világával kapcsolatos tudományos munkát, így a publikussá tett tudományos anyagok akár szakdolgozathoz, disszertációhoz háttérinformáció-forrásként, akár új kutatási projektekhez inspirációként kiválóan használhatók" – hívta fel a figyelmet Dr. Mészáros Tamás, az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi rektora.

A foglalkoztatással, munkaerőpiaccal kapcsolatos szakmai diskurzus erősítése érdekében az OTP Fáy András Alapítvány szakmai konferenciasorozatot is indít idén ősszel, arra keresve a választ, hogyan fokozható a magyar gazdaság versenyképessége. Ennek keretében 2019. októberében első alkalommal az agrárgazdaság kerül majd a fókuszba.

„A foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos kihívások a magyar gazdaság egyik legfontosabb megoldandó feladatkörét jelentik már most is, és ez a jövőben még inkább így lesz. Ezért gondoljuk úgy, hogy az ezzel kapcsolatos tudományos és szakmai párbeszéd élénkítésére szükség van. Az OTP Fáy András Alapítvány által felhalmozott tudományos know-how pedig kiváló kerete biztosít ennek a tevékenységnek a szakértő folytatására. Ehhez kapcsolódóan a jövőben tervezzük kutatási-tudományos ösztöndíjprogramunk újraindítását is" – tette hozzá Dr. Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezetője.