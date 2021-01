Az intézmény történetének legjelentősebb fejlesztési programja vette kezdetét, amelynek első lépéseként új intézetnevekkel és megújult, modern oktatási helyszínekkel várják a hallgatókat és oktatókat.

Szarka Gábor, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kancellárja (borítóképünkön) az intézmény új, naphegyi campusának csütörtöki sajtóbejárásán emlékeztetett arra, hogy

A kancellár az MTI kérdésére válaszolva elmondta: az oktatás újraindítása elsősorban a járványhelyzet alakulásától függ. Februárban a magyar egyetemeken még távoktatás zajlik, a filmes és a színészhallgatók azonban jórészt gyakorlati képzésen vesznek részt. Az SZFE vezetése ezért abban bízik, hogy február második felétől külön engedéllyel bizonyos részterületeken újraindulhat a gyakorlati oktatás.

Mint hangsúlyozta, a helyszínek ehhez adottak:

A színész- és az elméleti képzés helyszíne továbbra is a Szentkirályi utca és az Uránia Nemzeti Filmszínház lesz, a Duna TV volt székházában pedig a filmes képzés zajlik majd 21. századi, világszínvonalú körülmények között.

- fogalmazott a kancellár.

Szarka Gábor szerint meglepő volt, hogy a hallgatók a Vas utcában egy olyan létesítményt védtek, ahol "évtizedes pusztulatot" lehetett találni, ilyen körülmények közé ugyanis senkit nem lehetett visszaengedni.

Mint közölte, a Duna TV volt székházának felújítására mintegy 500 millió forintot fordított a kormányzat, a többi helyszínen azonban néhány tízmillió forintból megoldották a felújítást.

A kancellár felidézte, hogy

ahol az eddigi 50 helyett 70 főnek tudnak szállást biztosítani. Az új kollégiumban jelenleg "az utolsó simításokat" végzik, ezt követően jelentik be a helyszínt.

Arra a kérdésre, hogy nem tartanak-e a hallgatói tiltakozások folytatásától, a kancellár elmondta:

"Bebizonyítottuk, hogy évtizedes lemaradást be tudunk hozni két hónap alatt, bebizonyítva ezzel a modellváltás sikerét is" - fogalmazott.

Szarka Gábor emlékeztetett arra is, hogy a Vas u. 2/c alatti épület, amelyben az Ódry Színpad is található, a református egyházé volt, majd az ötvenes években államosították.

Nem vitatva az elmúlt évtizedek hagyományait és hogy számos nagy színészlegenda pályafutása indult ebből az épületből, mégis figyelembe kell venni, hogy ez egy államosított, az egyháztól elvett létesítmény.

- szólt az egyetem vezetésének terveiről a kancellár, hozzátéve: erről egyelőre még zajlanak a tárgyalások.

Szarka Gábor felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi helyzet - a felújítások ellenére is - átmeneti állapot, a cél egy világszínvonalú, új campus felépítése, az Ódry Színpad hagyományát pedig addig is őrzik, majd az új campuson is folytatják.

Mint a kancellár elárulta,

Sára Balázs, a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet vezetője az MTI-nek elmondta, hogy az egyetem filmes képzése kinőtte a Szentkirályi utcai épületet, az operatőröknek például nem jutott ott stúdió, az ő képzésük a Róna utcában zajlott.

A Duna TV egykori székháza eközben üresen állt, noha némi felújítással tökéletesnek ígérkezett a filmes képzésre. Az épület elmúlt hónapokban végrehajtott felújítása lehetővé teszi, hogy minden filmes képzés egy helyre költözhessen - jegyezte meg.

Sára Balázs elmondása szerint a munkálatok érintették a gépészeti, építészeti, elektromos és IT-rendszereket is.

Az új helyszínen tizenkét tanterem, filmstúdiók, hangszigetelt hangoktató terem és vágószobák, szinkronstúdiók, különböző méretű vetítők, valamint komoly hangtechnikával felszerelt zeneterem várja a majd a hallgatókat, de az eszközállomány is folyamatosan bővül majd - számolt be a fejlesztésekről Sára Balázs.

Borítókép: Szarka Gábor kancellár nyilatkozik a sajtónak a Színház- és Filmművészeti Egyetem Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének helyet adó épületben, a Duna TV egykori székházában 2021. január 21-én