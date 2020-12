Több ízben is megdöbbentő tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot az elmúlt években. Oroszországban már fogalom a neve.

Az oroszok az Obama-érából már jól ismerik Jen Psakit, Joe Biden új sajtótitkárát. 2014 tájékán volt jó néhány külügyi megnyilvánulása, amelyeken az oroszok előbb megdöbbentek, aztán idővel talán mulatságosnak is tartották. Ilyen volt például az, amikor az egykori külügyi szóvivő élőben, sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a gáz Nyugat-Európából áramlik Ukrajnán keresztül Oroszországba - emlékeztet a V4NA hírügynökség a kínos esetre.

Miután a kinevezés előtt álló leendő amerikai elnök, Joe Biden nemrégiben bejelentette kommunikációs csapatának tagjait, köztük a Barack Obama idején is vezető kommunikációs tisztséget betöltő Jen Psakit, a közösségi médiában rövid időn belül felbukkant egy már-már elfeledett fotó.

A 2014-es kép nagy port vert fel annak idején: Psaki látható rajta John Kerry akkori amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter társaságában.

Jen Psaki – a Fehér Ház leendő sajtótitkára – egy rózsaszínű, „csajos” usankában mosolyog a képen, a hagyományos orosz sapkán vörös csillag és sarló-kalapács látható. A kommunista önkényuralmi jelkép Obama egykori kommunikációs vezetőjét – azt megelőzően külügyi szóvivőt - láthatóan nem zavarta, kiverte ugyanakkor a biztosítékot azoknál, akiknek az emlékezetében a vörös csillag, a sarló és a kalapács nemzeti és családi tragédiákat idéz fel.

Az usanka állítólag orosz figyelmesség volt, Psaki ajándékba kapta azt.

Psakit akkoriban számos esetben vádolták azzal, hogy megnyilvánulásaiban tanúbizonyságát adja történelmi tájékozatlanságának, tudatlanságának Kelet-Közép-Európa történelmi vonatkozásaiban. De még a kommunista jelképeket egyébként elfogadó oroszok is meglepődtek, amikor az amerikai elnök kommunikációs igazgatója nem volt tisztában Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna helyzetével, és egy ízben élő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a földgázt Nyugat-Európából, Ukrajnán keresztül szállítják csővezetéken Oroszország belsejébe. „Mint mindannyian tudják” – tette hozzá.

Az oroszok most mintha némi vidám nosztalgiával „várnák vissza” Jennifer Psakit, a médiában elkezdték felidézni az Obama-érában elejtett, Oroszországgal kapcsolatos aranyköpéseit, amelyek azóta mémekké és szólásokká szelídültek. Az amerikai sajtószakember rendhagyó megnyilvánulásainak köszönhetően például rögzült és bizonyos negatív jelentéstartalmat kapott az orosz köznyelvben a „Psaking” (Псакинг) kifejezés. Nagyjából annyit tesz: ostobaság, a tények összekeverése, összezavarása.

A The Moscow Times azt írja, hogy az orosz állami televízió kifejezetten készül Psaki visszatérésére. Dmitrij Kiszeljov Kreml-közeli orosz televíziós műsorvezető pedig nemrég emlékeztette a nézőket Psaki fent idézett kínos malőrjére a földgáz áramlásával kapcsolatban, hozzátéve: „Ő volt az is, aki flottát küldött Fehéroroszország partjára.” (Mint ismeretes, az országnak nincs tengerpartja.)

Elena Panina, az Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja a RIA Novosti állami hírügynökségnek adott nyilatkozatában egyenesen riasztónak nevezte Psaki újbóli pozícióba helyezését.

Ezúttal azonban a Jen Psaki elleni „támadások” nemcsak az orosz trolloktól és újságíróktól érkeznek, hanem politikai ellenfelektől is. Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök kampányszóvivője, Matt Wolking is tweetelte például az emblematikus rózsaszín usankás fotót, így kommentálva azt: „Íme Jen Psaki, aki rózsaszínű, sarló-kalapácsos sapkában ölelkezik Oroszország külügyminiszterével és Oroszország külügyi sajtószóvivőjével.”

Psaki kevésbé lelkes a friss reakciókat illetően. Egy december 2-i tweetjében azt írta: aki részt vesz az őt támadó hírek terjesztésében, az nem más, mint a propagandagépezet bábja.

For anyone who hasn't been the target of Russian propaganda (cc: @McFaul @HillaryClinton) the purpose is to discredit powerful messengers and to spread misinformation to confuse the public. Anyone who repeats it is (unwitting or not) simply a puppet of the propaganda machine.