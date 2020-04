Csökken az álláshirdetések száma

Magyarországon az álláshirdetések száma drasztikusan, átlagosan 70 százalékkal csökkent a legjobban sújtott iparágaknál, de bizonyos szektorok, mint az online értékesítés, a logisztika, a digitális iparágak szereplői itthon és a globális piacokon is nagy arányban növekednek. A versenyképes vállalati szektor fejlődésének kulcsa, hogy a lehető leggyorsabban a legmegfelelőbb emberek csatlakozzanak a cégekhez, a kellően flexibilis munkavállalók pedig a krízisben is új lehetőségeket találhatnak. Ha a toborzás leáll, az a versenyképes szektorokban szinte azonnali munkaerőhiányt eredményez.

A globális gazdaságot ért kihívás egyidőben, válogatás nélkül érezhető a világ minden pontján. Bár a Reuters kimutatása alapján Kína már elkezdett visszarendeződni, a járvány terjedése miatt az Európai Unió és az Egyesült Államok még kivár. A magyar munkaerőpiacon is számos, eddig nem tapasztalt változás prognosztizálható: a külföldön élő nagyszámú magyar munkaerő egy része hazatér, de a feltörekvő, startup vállalkozásoknál is nagy átrendeződés várható. A hazai, jövedelemtermelő képesség nélküli, pusztán finanszírozásból működő kb. 1200 startup, ami a startupok 66 százaléka, elbocsátott munkatársai is elérhetőek lesznek más iparágak számára.

Azok a startup vállalkozások és nagyvállalatok, amelyek a jelenlegi piaci igényt alátámasztó, digitális megoldásokra fókuszálnak, növekedésükkel további munkatársfelvételt indítanak, ami már látható is a nemzetközi piaci elmozdulásokban. Az Amazon multinacionális nagyvállalat 100.000 munkatársat keres, míg a hagyományos nagy amerikai üzletláncok a bolti és főleg online kereskedelem területére több ezer új munkatársat vesznek fel.

Munkavállalói oldalról a magyar gazdaságélénkítő csomag számos területen nagy segítség lehet, de aki most kényszerszabadság alatt vár a helyzet változására, az is lehetőséget kap arra, hogy jelenlegi céges státuszát átgondolja.

Fehér Zsolt nemzetközi HR-szakértő szerint a globális trendek azt mutatják, hogy amikor sok szereplő kivár, a tudatosan, fenntarthatóan gondolkodó cégek számára ez kedvező időszak a tervezésre és a lépéselőny megszerzésére. A krízishelyzetben munkakeresővé vált tehetségek elérése ugyanis hosszú távon jelentős piaci előnyökhöz juttathatja a különböző szektorok szereplőit. A munkaerő-kiválasztás és a munkakeresés folytatása, a jelenlegi helyzetre adaptált, eredményes döntéshozatal a magyar vállalkozások és munkavállalók elemi érdeke az egészségügyi krízis alatt is - írják.